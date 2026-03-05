Apple MacBook Neo з процесором від iPhone 16 Pro коштує $599    

Apple MacBook Neo з процесором від iPhone 16 Pro коштує $59905.03.26
Apple представила новий доступний ноутбук MacBook Neo. Головною особливістю моделі став мобільний процесор A18 Pro, який раніше використовувався у смартфонах iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.
Дизайн та екран
MacBook Neo отримав алюмінієвий корпус та важить близько 1,2 кг. Ноутбук доступний у чотирьох кольорах: рум’яному, індиго, сріблястому та цитрусовому.
Пристрій оснащений 13-дюймовим дисплеєм Liquid Retina display з роздільною здатністю 2408×1506 пікселів. Екран підтримує відображення до одного мільярда кольорів, максимальна яскравість досягає 500 ніт. Також передбачено покриття антивідблиску.
Процесор з iPhone та робота без охолодження
В основі ноутбука лежить чіп A18 Pro. За даними Apple, його продуктивність може бути до 50% вище в порівнянні з популярними ноутбуками на базі Intel Core Ultra 5 від Intel.
Процесор включає вбудований 5-ядерний графічний модуль і 16-ядерний нейронний блок, призначений для роботи функцій .
MacBook Neo не оснащується вентиляторами – система охолодження пасивна, тому ноутбук працює практично безшумно.
Автономність та обладнання
За заявою виробника, час автономної роботи сягає 16 години.
Ноутбук отримав два порти USB-C, роз’єм для навушників 3,5 мм, підтримку Bluetooth 6, а також бічні стереодинаміки.
У продажу будуть версії з 256 або 512 ГБ накопичувача та 8 ГБ уніфікованої оперативної пам’яті. Також передбачена підтримка одного зовнішнього монітора з роздільною здатністю до 4K при частоті 60 Гц. Для відеодзвінків використовується камера з роздільною здатністю 1080p.
Ціна та початок продажу
Базова версія MacBook Neo з накопичувачем на 256 ГБ і без Touch ID коштує 599 доларів. Модифікація з 512 ГБ пам’яті та сканером відбитків оцінюється у 699 доларів.
Попередні замовлення вже відкрито на офіційному сайті Apple. Початок постачання заплановано на 11 березня.
Раніше протягом останніх двох днів компанія також представила низку інших пристроїв, включаючи iPhone 17e, iPad Air, монітор Studio Display XDR, а також оновлені ноутбуки MacBook Pro та MacBook Air на базі чипів Apple M5.
