Apple iPhone Pocket — носок для iPhone за $230

16.11.25

Apple iPhone Pocket

 

Apple вернулась к экспериментам с дизайном аксессуаров, представив iPhone Pocket — вязаную сумку для смартфона, созданную в сотрудничестве с японским брендом Issey Miyake.

 

Как отмечает компания, концепция аксессуара вдохновлена ​​идеей «кусок ткани», который можно использовать не только как чехол, но и как дополнительный карман. В iPhone Pocket помещается любая модель iPhone, а также небольшие вещи – ключи, AirPods или кошелек.

 

Модель с длинным ремешком стоит $229,95 и доступна в трех цветах — синем, коричневом и черном. Вариант с коротким ремешком, ценой $149,95, представлен в более ярких оттенках — желтом, фиолетовом, бирюзовом, розовом и оранжевом. Его можно носить на руке или прикрепить к сумке.

 

«Этот аксессуар исследует идею радости от того, что носишь iPhone по-своему», — объяснил креативный директор Miyake Design Studio Йошиюки Миямае.

 

Apple iPhone Pocket

 

Материал iPhone Pocket создан по технологии 3D-вязания, имеет эластичную структуру, благодаря которой iPhone можно полностью погрузить внутрь или оставить часть экрана открытой.

 

Продажи стартуют 14 ноября в избранных Apple Store в США, Франции, Италии, Китае, Японии, Сингапуре, Южной Корее и Великобритании, а также онлайн. Коллекция будет лимитированной.

 

Интересно, что это не первый подобный аксессуар Apple: в 2004 году Стив Джобс представил iPod Socks – набор цветных тканевых чехлов за $29. Теперь, через 21 год, компания вернулась к «носочной» теме — но уже в премиальном формате.


