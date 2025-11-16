Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230  

Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $23016.11.25
Apple повернулася до експериментів з дизайном аксесуарів, представивши iPhone Pocket – в’язану сумку для смартфона, створену у співпраці з японським брендом Issey Miyake.
Як зазначає компанія, концепція аксесуара натхнена ідеєю “шматок тканини”, який можна використовувати не лише як чохол, а й як додаткову кишеню. У iPhone Pocket міститься будь-яка модель iPhone, а також невеликі речі – ключі, AirPods або гаманець.
Модель з довгим ремінцем коштує $229,95 і доступна у трьох кольорах – синьому, коричневому та чорному. Варіант з коротким ремінцем, ціною $149,95, представлений у яскравіших відтінках — жовтому, фіолетовому, бірюзовому, рожевому та оранжевому. Його можна носити на руці або прикріпити до сумки.
“Цей аксесуар досліджує ідею радості від того, що носиш iPhone по-своєму”, – пояснив креативний директор Miyake Design Studio Йошіюкі Міямаї.
Матеріал iPhone Pocket створений за технологією 3D-в’язання, має еластичну структуру, завдяки якій iPhone можна повністю занурити всередину або залишити частину екрана відкритою.
Продажі стартують 14 листопада в обраних Apple Store у США, Франції, Італії, Китаї, Японії, Сінгапурі, Південній Кореї та Великій Британії, а також онлайн. Колекція буде лімітованою.
Цікаво, що це не перший подібний аксесуар Apple: у 2004 році Стів Джобс представив iPod Socks – набір кольорових чохлів за $29. Тепер, через 21 рік, компанія повернулася до “шкарпеткової” теми – але вже у преміальному форматі.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Кращі спортивні смарт-годинники в 2025 році
Порівняємо трьох цікавих представників спортивного класу смарт-годинників — Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, Garmin Instinct 3 та Amazfit T-Rex 3 Pro. Рекомендації щодо вибору цих спортивних смарт-годинників – який для кого.
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Який андроїд-смартфон може бути краще Apple iPhone 17? Можливо чи це взагалі? Сравненів 5 преміум андроїдів 2025 року з суперсучасним IPhone 17. Розглянемо різні сценарії використання смартфонів та їх рейтинги в них.
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230 Apple iPhone
Apple повернулася до експериментів з дизайном аксесуарів, представивши iPhone Pocket – в’язану сумку для смартфона, створену у співпраці з японським брендом Issey Miyake.
Virtual Instruments випустила прозорий монітор монiтор розробка
Монітор Phantom має діагональ 24 дюйми з класичним співвідношенням сторін 16:9, підтримує роздільну здатність 4K.
Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230
Virtual Instruments випустила прозорий монітор
ШІ не може підробити токсичність – новий тест Тьюринга
Boeing навчає пілотів у Microsoft Flight Simulator
Huawei Mate 70 Air – ще один найтонший смартфон. Він отримав ємний акумулятор 6500 мАг
Sony представила перший монітор PlayStation
Android буде попереджати про програми, які шкодять автономності
Valve представила стаціонарну консоль Steam Machine, Steam Controller 2 та VR-шолом Steam Frame
Ajax Systems відкриває новий завод у В’єтнамі
Microsoft анонсувала оновлення Windows 11 26H1
Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC