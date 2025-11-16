Apple iPhone Pocket – шкарпетка для iPhone за $230

Apple повернулася до експериментів з дизайном аксесуарів, представивши iPhone Pocket – в’язану сумку для смартфона, створену у співпраці з японським брендом Issey Miyake.

Як зазначає компанія, концепція аксесуара натхнена ідеєю “шматок тканини”, який можна використовувати не лише як чохол, а й як додаткову кишеню. У iPhone Pocket міститься будь-яка модель iPhone, а також невеликі речі – ключі, AirPods або гаманець.

Модель з довгим ремінцем коштує $229,95 і доступна у трьох кольорах – синьому, коричневому та чорному. Варіант з коротким ремінцем, ціною $149,95, представлений у яскравіших відтінках — жовтому, фіолетовому, бірюзовому, рожевому та оранжевому. Його можна носити на руці або прикріпити до сумки.

“Цей аксесуар досліджує ідею радості від того, що носиш iPhone по-своєму”, – пояснив креативний директор Miyake Design Studio Йошіюкі Міямаї.

Матеріал iPhone Pocket створений за технологією 3D-в’язання, має еластичну структуру, завдяки якій iPhone можна повністю занурити всередину або залишити частину екрана відкритою.

Продажі стартують 14 листопада в обраних Apple Store у США, Франції, Італії, Китаї, Японії, Сінгапурі, Південній Кореї та Великій Британії, а також онлайн. Колекція буде лімітованою.

Цікаво, що це не перший подібний аксесуар Apple: у 2004 році Стів Джобс представив iPod Socks – набір кольорових чохлів за $29. Тепер, через 21 рік, компанія повернулася до “шкарпеткової” теми – але вже у преміальному форматі.