Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности   

Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности02.03.26
Смартфоны и планшеты Apple – модели iPhone и iPad под управлением iOS 26 и iPadOS 26 – теперь официально признаны соответствующими требованиям безопасности Североатлантического альянса. Это означает, что эти устройства могут использоваться для обработки информации с уровнем секретности NATO Restricted – самого низкого уровня классификации закрытых данных НАТО – без установки специализированного ПО или изменений в настройках по умолчанию.
Полученный допуск делает iPhone и iPad первыми коммерческими потребительскими устройствами, которым разрешено работать с такого рода данными по стандартам альянса. Согласно официальным документам, эти гаджеты внесены в NATO Information Assurance Product Catalogue – каталог продуктов, проверенных на соответствие требованиям защиты информации стран-членов НАТО.
Что означает сертификация и как её получили
Процесс допуска начался с тщательного технического аудита и тестирования, проведённого Федеральным управлением по информационной безопасности Германии (BSI). Ранее устройства уже получали одобрение для использования с закрытой информацией немецкого правительства. На основе этих проверок было подтверждено, что встроенные механизмы защиты – такие как шифрование, биометрическая аутентификация (Face ID) и другие меры безопасности платформы – соответствуют строгим требованиям НАТО.
Представители BSI и Apple подчеркивают, что это признание стало итогом длительной оценки защиты на уровне операционной системы и аппаратной платформы. Сертификация распространяется на стандартные модели iPhone и iPad без необходимости доработок или дополнительного оборудования.
Практические применения и ограничения
Допуск к работе с данными уровня NATO Restricted означает, что устройства могут использоваться для доступа к определённой класифицированной информации, которая при утечке могла бы нанести ущерб интересам альянса. Однако это не самый высокий уровень секретности (например, уровни Confidential или Secret требуют более строгих мер защиты).
Для обычных потребителей такие изменения не приведут к прямым изменениям в повседневном использовании. Тем не менее решение НАТО отражает признание высокого уровня встроенной безопасности iOS и iPadOS – факта, который может быть интересен разработчикам, корпоративным пользователям и специалистам по информационной безопасности.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности iPad iPhone безопасность
Полученный допуск делает iPhone и iPad первыми коммерческими потребительскими устройствами, которым разрешено работать с такого рода данными по стандартам НАТО
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК HP бизнес накопитель оперативная память
Если в 20252 году затраты на память и накопители составляли 15–18% от общей стоимости компонентов, то теперь показатель приблизился к 35%.
Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике
Garmin выпустила большое обновление для 5 смарт часов
Micron выпустила 3 ГБ чипы памяти GDDR7
Chery представила дизельный plug-in гибрид
Наушники Oppo Enco Air 5 Pro имеют защиту IP55 и цену $50
Hyundai добавит покемонов в свои авто
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S26: много искусственного интеллекта, не слишком много прорывов
Toyota RAV4 2026: 329 л.с. и 150 км запаса хода на электримоторе