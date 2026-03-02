Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности

Смартфоны и планшеты Apple – модели iPhone и iPad под управлением iOS 26 и iPadOS 26 – теперь официально признаны соответствующими требованиям безопасности Североатлантического альянса. Это означает, что эти устройства могут использоваться для обработки информации с уровнем секретности NATO Restricted – самого низкого уровня классификации закрытых данных НАТО – без установки специализированного ПО или изменений в настройках по умолчанию.

Полученный допуск делает iPhone и iPad первыми коммерческими потребительскими устройствами, которым разрешено работать с такого рода данными по стандартам альянса. Согласно официальным документам, эти гаджеты внесены в NATO Information Assurance Product Catalogue – каталог продуктов, проверенных на соответствие требованиям защиты информации стран-членов НАТО.

Что означает сертификация и как её получили

Процесс допуска начался с тщательного технического аудита и тестирования, проведённого Федеральным управлением по информационной безопасности Германии (BSI). Ранее устройства уже получали одобрение для использования с закрытой информацией немецкого правительства. На основе этих проверок было подтверждено, что встроенные механизмы защиты – такие как шифрование, биометрическая аутентификация (Face ID) и другие меры безопасности платформы – соответствуют строгим требованиям НАТО.

Представители BSI и Apple подчеркивают, что это признание стало итогом длительной оценки защиты на уровне операционной системы и аппаратной платформы. Сертификация распространяется на стандартные модели iPhone и iPad без необходимости доработок или дополнительного оборудования.

Практические применения и ограничения

Допуск к работе с данными уровня NATO Restricted означает, что устройства могут использоваться для доступа к определённой класифицированной информации, которая при утечке могла бы нанести ущерб интересам альянса. Однако это не самый высокий уровень секретности (например, уровни Confidential или Secret требуют более строгих мер защиты).

Для обычных потребителей такие изменения не приведут к прямым изменениям в повседневном использовании. Тем не менее решение НАТО отражает признание высокого уровня встроенной безопасности iOS и iPadOS – факта, который может быть интересен разработчикам, корпоративным пользователям и специалистам по информационной безопасности.