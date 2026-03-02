Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки

Смартфони і планшети Apple – моделі iPhone і iPad під управлінням iOS 26 і iPadOS 26 – тепер офіційно визнані. Це означає, що ці пристрої можуть використовуватися для обробки інформації з рівнем секретності NATO Restricted – найнижчого рівня класифікації закритих даних НАТО – без встановлення спеціалізованого програмного забезпечення або змін у налаштуваннях за промовчанням.

Отриманий допуск робить iPhone та iPad першими комерційними споживчими пристроями, яким дозволено працювати з такими даними за стандартами альянсу. Згідно з офіційними документами, ці гаджети внесені в NATO Information Assurance Product Catalogue – каталог продуктів, які перевірені на відповідність вимогам захисту інформації країн-членів НАТО.

Що означає сертифікація та як її отримали

Процес допуску розпочався з ретельного технічного аудиту та тестування, проведеного Федеральним управлінням з інформаційної безпеки Німеччини (BSI). Раніше пристрої вже отримували схвалення для використання із закритою інформацією німецького уряду. На основі цих перевірок було підтверджено, що вбудовані механізми захисту – такі як шифрування, біометрична автентифікація (Face ID) та інші заходи безпеки платформи – відповідають суворим вимогам НАТО.

Представники BSI та Apple підкреслюють, що це визнання стало результатом тривалої оцінки захисту на рівні операційної системи та апаратної платформи. Сертифікація поширюється на стандартні моделі iPhone та iPad без необхідності доопрацювання або додаткового обладнання.

Практичні застосування та обмеження

Допуск до роботи з даними рівня NATO Restricted означає, що пристрої можуть використовуватися для доступу до певної класифікованої інформації, яка при витіканні могла б завдати шкоди інтересам альянсу. Однак це не найвищий рівень секретності (наприклад, рівні Confidential або Secret вимагають більш суворих заходів захисту).

Для звичайних споживачів такі зміни не призведуть до прямих змін у повсякденному використанні. Проте рішення НАТО відображає визнання високого рівня вбудованої безпеки iOS та iPadOS – факту, який може бути цікавим розробникам, корпоративним користувачам та фахівцям з інформаційної безпеки.