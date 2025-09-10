Apple iPhone Air — самый тонкий и крепкий смартфон компании?

Apple официально анонсировала новую модель в своей линейке — iPhone Air. Это устройство стало самым тонким смартфоном компании: его толщина составляет всего 5,6 мм.

Корпус выполнен с титановыми рамками, фронтальная панель защищена обновленным Ceramic Shield 2, а задняя поверхность получила дополнительный уровень защиты. По словам Apple, это делает iPhone Air самым прочным из всех выпущенных моделей.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с частотой обновления до 120 Гц (ProMotion) и пиковой яркостью 3000 нит. В архитектуру iPhone Air встроены три ключевых чипа: основной A19 Pro, сетевой N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также новый фирменный модем Apple C1X. Последний работает в два раза быстрее предыдущего поколения и отличается на 30% большей энергоэффективностью.

Камера получила серьезные обновления. Основной модуль на 48 МП Fusion поддерживает дополнительные фокусные расстояния 28 мм и 35 мм, улучшенный ночной режим и 2-кратный телеобъектив. Фронтальная камера на 18 МП оснащена квадратным сенсором, широким углом обзора и функцией Dual Capture, позволяющей вести одновременную съемку с обеих камер.

Отдельный акцент Apple сделала на автономности. Благодаря энергоэффективным чипам и оптимизированной архитектуре заявлено полноценное «суточное» время работы без подзарядки.

Смартфон iPhone Air будет доступен в четырех цветах: Space Black, Cloud White, Light Gold и Sky Blue. Предзаказы начнутся 12 сентября, а старт продаж назначен на 19 сентября. Минимальная стоимость новинки составит $999.

Помимо iPhone Air, компания также представила базовый iPhone 17, новые смарт-часы Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 и беспроводные наушники AirPods Pro 3.