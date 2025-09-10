Apple iPhone Air – найтонший і найміцніший смартфон компанії?

Apple офіційно анонсувала нову модель у своїй лінійці iPhone Air. Цей пристрій став найтоншим смартфоном компанії: його товщина складає лише 5,6 мм.

Корпус виконаний з титановими рамками, передня панель захищена оновленим Ceramic Shield 2, а задня поверхня отримала додатковий рівень захисту. За словами Apple, це робить iPhone Air найміцнішим із усіх випущених моделей.

Смартфон оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR із частотою оновлення до 120 Гц (ProMotion) та піковою яскравістю 3000 нит. В архітектуру iPhone Air вбудовано три ключові чіпи: основний A19 Pro, мережевий N1 з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а також новий фірмовий модем Apple C1X. Останній працює вдвічі швидше за попереднє покоління і відрізняється на 30% більшою енергоефективністю.

Камера отримала серйозні поновлення. Основний модуль на 48 МП Fusion підтримує додаткові фокусні відстані 28 мм та 35 мм, покращений нічний режим та 2-кратний телеоб’єктив. Фронтальна камера на 18 МП оснащена квадратним сенсором, широким кутом огляду та функцією Dual Capture, що дозволяє вести одночасну зйомку з обох камер.

Окремий наголос Apple зробила на автономності. Завдяки енергоефективним чіпам та оптимізованій архітектурі заявлено повноцінний «добовий» час роботи без підзарядки.

Смартфон iPhone Air буде доступний у чотирьох кольорах: Space Black, Cloud White, Light Gold та Sky Blue. Замовлення розпочнуться 12 вересня, а старт продажів призначено на 19 вересня. Мінімальна вартість новинки становитиме $999.

Крім iPhone Air, компанія також представила базовий iPhone 17, новий смарт-годинник Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 і бездротові навушники AirPods Pro 3.