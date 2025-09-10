Apple iPhone Air – найтонший і найміцніший смартфон компанії?10.09.25
Apple офіційно анонсувала нову модель у своїй лінійці iPhone Air. Цей пристрій став найтоншим смартфоном компанії: його товщина складає лише 5,6 мм.
Корпус виконаний з титановими рамками, передня панель захищена оновленим Ceramic Shield 2, а задня поверхня отримала додатковий рівень захисту. За словами Apple, це робить iPhone Air найміцнішим із усіх випущених моделей.
Смартфон оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR із частотою оновлення до 120 Гц (ProMotion) та піковою яскравістю 3000 нит. В архітектуру iPhone Air вбудовано три ключові чіпи: основний A19 Pro, мережевий N1 з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а також новий фірмовий модем Apple C1X. Останній працює вдвічі швидше за попереднє покоління і відрізняється на 30% більшою енергоефективністю.
Камера отримала серйозні поновлення. Основний модуль на 48 МП Fusion підтримує додаткові фокусні відстані 28 мм та 35 мм, покращений нічний режим та 2-кратний телеоб’єктив. Фронтальна камера на 18 МП оснащена квадратним сенсором, широким кутом огляду та функцією Dual Capture, що дозволяє вести одночасну зйомку з обох камер.
Окремий наголос Apple зробила на автономності. Завдяки енергоефективним чіпам та оптимізованій архітектурі заявлено повноцінний «добовий» час роботи без підзарядки.
Смартфон iPhone Air буде доступний у чотирьох кольорах: Space Black, Cloud White, Light Gold та Sky Blue. Замовлення розпочнуться 12 вересня, а старт продажів призначено на 19 вересня. Мінімальна вартість новинки становитиме $999.
Крім iPhone Air, компанія також представила базовий iPhone 17, новий смарт-годинник Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 і бездротові навушники AirPods Pro 3.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Розповімо про досвід експлуатації вертикальної мишки Logitech MX Vertical. Чи довго звикати, що в ній нестандартні і наскільки не ергономічні звичайні миші?
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Apple iPhone Air – найтонший і найміцніший смартфон компанії? iPhone смартфон
Смартфон iPhone Air буде доступний у чотирьох кольорах: Space Black, Cloud White, Light Gold та Sky Blue. Замовлення розпочнуться 12 вересня
Нова консоль Lenovo Legion Go 2 отримала AMD Ryzen Z2 Extreme та дисплей OLED 144 Гц AMD Lenovo OLED ігри консоль події у світі
Lenovo Legion Go 2 отримала 8,8-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, частотою 144 Гц та підтримкою VRR
Apple iPhone Air – найтонший і найміцніший смартфон компанії?
Нова консоль Lenovo Legion Go 2 отримала AMD Ryzen Z2 Extreme та дисплей OLED 144 Гц
Чому Samsung S25 Ultra став хітом продажів
Porsche представила бездротову зарядку для електромобілів
NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів
Набір Lego Зірка смерті за $1000 став найбільшим в історії компанії
Електричний BMW iX3 має запас ходу 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex – ноутбук з поворотним дисплеєм
Adobe Premiere виходить на iPhone і буде безкоштовним
Honda Prelude нового покоління вийде вже цієї осені