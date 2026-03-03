Apple iPad Air 2026 получил чип M4, 12 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 7 при цене от $599

Вместе с «бюджетным» смартфоном iPhone 17e компания Apple представила обновлённую версию планшета iPad Air. Речь идёт не о новом поколении в полном смысле слова, а о точечном апдейте: устройство получило более свежую аппаратную платформу, сохранив прежний дизайн и ключевые характеристики.

Переход на Apple M4 и поддержка Wi-Fi 7

Главное изменение Apple iPad Air 2026 — процессор M4, который пришёл на смену M3 в прошлогодней версии. По сути, это тот же iPad Air, но с актуальным чипом из линейки Apple Silicon.

Вместе с M4 планшет получил фирменные сетевые модули N1 и C1X. Они отвечают за работу Wi-Fi, Bluetooth, Thread и сотовой связи. В линейке Air впервые появилась поддержка стандарта Wi-Fi 7.

Объём оперативной памяти в базовой конфигурации увеличен до 12 ГБ — против 8 ГБ у предыдущей модели. Это одно из немногих заметных изменений помимо процессора.

Экран, память и камеры без изменений

Остальные характеристики остались прежними. Apple iPad Air 2026, как и версии 2023 и 2024 годов, доступен в вариантах с 11- и 13-дюймовым LCD-дисплеем. Максимальная яркость составляет 500 нит, частота обновления — 60 Гц.

Объём встроенного накопителя начинается со 128 ГБ и достигает 1 ТБ. Конфигурации совпадают с прошлогодними, увеличения базового хранилища не произошло.

Apple также сохранила двойную стереосистему и без изменений оставила фронтальную и основную камеры.

iPadOS 26 и сроки выхода

Новый Apple iPad Air работает под управлением iPadOS 26, представленной прошлой осенью. За это время система получила несколько обновлений. Платформа принесла переработанную многозадачность, расширенные инструменты управления окнами и улучшенную работу фоновых процессов.

Наиболее заметны изменения на 13-дюймовой версии: большая площадь экрана позволяет эффективнее работать сразу с несколькими приложениями. При этом визуальный редизайн Liquid Glass вызвал смешанную реакцию пользователей.

Предзаказы на iPad Air с M4 стартуют 4 марта, розничные продажи начнутся 11 марта. Стоимость осталась прежней: от 599 долларов за 11-дюймовую версию и от 799 долларов за модель с 13-дюймовым экраном.