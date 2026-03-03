Apple iPad Air 2026 отримав чіп M4, 12 ГБ ОЗУ та Wi-Fi 7 за ціною від $599

Разом із «бюджетним» смартфоном iPhone 17e компанія Apple представила оновлену версію планшета iPad Air. Йдеться не про нове покоління в повному розумінні слова, а про точковий апдейт: пристрій отримав більш свіжу апаратну платформу, зберігши колишній дизайн і ключові характеристики.

Перехід на Apple M4 та підтримка Wi-Fi 7

Головна зміна Apple iPad Air 2026 – процесор M4, який прийшов на зміну M3 у минулорічній версії. По суті це той же iPad Air, але з актуальним чіпом з лінійки Apple Silicon.

Разом з M4 планшет отримав фірмові мережеві модулі N1 та C1X. Вони відповідають за роботу Wi-Fi, Bluetooth, Thread та стільникового зв’язку. У лінійці Air уперше з’явилася підтримка стандарту Wi-Fi 7.

Обсяг оперативної пам’яті в базовій конфігурації збільшено до 12 ГБ проти 8 ГБ у попередньої моделі. Це одна з небагатьох помітних змін, крім процесора.

Екран, пам’ять та камери без змін

Інші показники залишилися колишніми. Apple iPad Air 2026, як і версії 2023 і 2024 років, доступний у варіантах з 11- та 13-дюймовим LCD-дисплеєм. Максимальна яскравість складає 500 ніт, частота оновлення – 60 Гц.

Об’єм вбудованого накопичувача починається зі 128 ГБ і сягає 1 ТБ. Зміни збігаються з торішніми, збільшення базового сховища не сталося.

Apple також зберегла подвійну стереосистему та без змін залишила фронтальну та основну камери.

Apple iPadOS 26 та терміни виходу

Новий iPad Air працює під керуванням iPadOS 26, представленої минулої осені. За цей час система отримала кілька оновлень. Платформа принесла перероблену багатозадачність, розширені інструменти керування вікнами та покращену роботу фонових процесів.

Найбільш помітні зміни на 13-дюймової версії: велика площа екрану дозволяє ефективніше працювати відразу з кількома програмами. При цьому візуальний редизайн Liquid Glass спричинив змішану реакцію користувачів.

Замовлення на iPad Air з M4 стартують 4 березня, роздрібний продаж розпочнеться 11 березня. Вартість залишилася незмінною: від 599 доларів за 11-дюймову версію і від 799 доларів за модель з 13-дюймовим екраном.