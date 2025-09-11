Apple AirPods Pro 3 получили функцию перевода в реальном времени

На презентации iPhone 17 компания Apple анонсировала третье поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Новинка получила переработанный дизайн, новый чип H3 и ряд функций, которых ранее не было в линейке.

Одним из заметных изменений стал более компактный корпус наушников и расширенный выбор насадок — теперь пользователям доступно пять вариантов амбушюр для максимально удобной посадки. Уровень защиты от влаги и пота также повысился: модель соответствует стандарту IP57.

Apple отмечает, что система Active Noise Cancellation в AirPods Pro 3 работает в два раза эффективнее, чем у предыдущего поколения. Ещё одна важная новация — поддержка перевода в реальном времени, которая реализована благодаря системе Apple Intelligence. Кроме того, в наушники встроен сенсор, позволяющий отслеживать сердечный ритм.

Компания также сделала акцент на улучшенном пространственном звучании, которое должно обеспечить более глубокий эффект присутствия. Автономность заметно возросла: AirPods Pro 3 способны работать до 8 часов в режиме воспроизведения музыки и до 10 часов, если использовать их в качестве слухового аппарата.

Наушники уже доступны для предзаказа по цене $249. В продажу они поступят 19 сентября.