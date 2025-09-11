Apple AirPods Pro 3 отримали функцію перекладу реального часу11.09.25
На презентації iPhone 17 компанія Apple анонсувала третє покоління бездротових навушників AirPods Pro. Новинка отримала перероблений дизайн, новий чіп H3 та ряд функцій, яких раніше не було в лінійці.
Однією з помітних змін став компактніший корпус навушників і розширений вибір насадок — тепер користувачам доступно п’ять варіантів амбушюр для максимально зручної посадки. Рівень захисту від вологи та поту також підвищився: модель відповідає стандарту IP57.
Apple зазначає, що система Active Noise Cancellation в AirPods Pro 3 працює вдвічі ефективніше, ніж у попереднього покоління. Ще одна важлива новація – підтримка перекладу в реальному часі, реалізована завдяки системі Apple Intelligence. Крім того, в навушники вбудований сенсор, що дозволяє відстежувати ритм серця.
Компанія також наголосила на покращеному просторовому звучанні, яке має забезпечити більш глибокий ефект присутності. Автономність помітно зросла: AirPods Pro 3 здатні працювати до 8 годин у режимі відтворення музики та до 10 годин, якщо використовувати їх як слуховий апарат.blue
Навушники вже доступні для замовлення за ціною $249. У продаж вони надійдуть 19 вересня.
