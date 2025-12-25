Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах

Эксперты в области цифровой безопасности опубликовали исследование, в котором окрестили браузеры с самым низким уровнем защиты конфиденциальности пользователей. Как отмечается в отчете компании Digitain за декабрь 2025 года, Google Chrome оказался почти на вершине антирейтинга, заняв второе место по уровню потенциальных рисков для персональных данных.

Рейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью

Первую строчку списка занял ChatGPT Atlas – новый браузер от OpenAI, который получил 99 баллов из 100 по шкале риска конфиденциальности. Специалисты указывают, что продукт не прошел проверку на так называемое «разделение состояний», из-за чего сайты могут отслеживать активность пользователя даже между разными сессиями. В ходе анализа были обнаружены проблемы сразу по нескольким направлениям: сайты способны идентифицировать пользователя без использования cookies, система блокировки трекеров работает недостаточно эффективно, а также зафиксированы уязвимости в базовой защите соединений и навигации.

Google Chrome показал немного лучший, но все еще высокий уровень риска, набравший 76 баллов. Несмотря на обширный набор настроек безопасности и конфиденциальности, браузер по-прежнему относится к категории решений с повышенной опасностью для пользовательских данных. В этой же зоне оказались Vivaldi с показателем 75 баллов и Microsoft Edge, получившим 63 балла. Следом в рейтинге расположились Opera, Ungoogled, Mozilla Firefox, Apple Safari, Duck Duck Go и Tor, при этом даже у последних уровень риска, по методологии Digitain, не был признан минимальным.

ИИ ухудшает конфиденциальность

Руководитель группы цифрового маркетинга Digitain Паруйр Арутюнян отдельно обратил внимание на растущее число браузеров с интегрированными функциями искусственного интеллекта. По его словам, интерес к таким решениям стремительно растет, и миллионы пользователей пробуют новые продукты на фоне ажиотажа вокруг ИИ. Однако сам факт использования современных технологий, как подчеркивает эксперт, не означает автоматического повышения уровня безопасности. Он отметил, что даже такие проекты, как Mozilla Firefox, недавно анонсировали масштабные изменения, стараясь не отставать от конкурентов.

Браузеры с ИИ предлагают функции, которых нет у классических решений, но пользователям следует вниматильнее относиться к вопросам защиты данных. По его словам, искусственный интеллект работает за счет сбора и анализа информации, а это означает, что подобные инструменты могут получать больше персональных данных, чем ожидают сами пользователи.

Вместе с тем специалисты отмечают, что браузеры, традиционно ориентированные на конфиденциальность, демонстрируют более устойчивые результаты. В частности, Mullvad Browser и Brave не попали в число аутсайдеров и получили более низкие баллы риска, что позволяет считать их более надежными с точки зрения защиты от онлайн-отслеживания.