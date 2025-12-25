 

Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах

25.12.25

Firefox

 

Эксперты в области цифровой безопасности опубликовали исследование, в котором окрестили браузеры с самым низким уровнем защиты конфиденциальности пользователей. Как отмечается в отчете компании Digitain за декабрь 2025 года, Google Chrome оказался почти на вершине антирейтинга, заняв второе место по уровню потенциальных рисков для персональных данных.

 

Рейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью

 

Первую строчку списка занял ChatGPT Atlas – новый браузер от OpenAI, который получил 99 баллов из 100 по шкале риска конфиденциальности. Специалисты указывают, что продукт не прошел проверку на так называемое «разделение состояний», из-за чего сайты могут отслеживать активность пользователя даже между разными сессиями. В ходе анализа были обнаружены проблемы сразу по нескольким направлениям: сайты способны идентифицировать пользователя без использования cookies, система блокировки трекеров работает недостаточно эффективно, а также зафиксированы уязвимости в базовой защите соединений и навигации.

 

Google Chrome показал немного лучший, но все еще высокий уровень риска, набравший 76 баллов. Несмотря на обширный набор настроек безопасности и конфиденциальности, браузер по-прежнему относится к категории решений с повышенной опасностью для пользовательских данных. В этой же зоне оказались Vivaldi с показателем 75 баллов и Microsoft Edge, получившим 63 балла. Следом в рейтинге расположились Opera, Ungoogled, Mozilla Firefox, Apple Safari, Duck Duck Go и Tor, при этом даже у последних уровень риска, по методологии Digitain, не был признан минимальным.

 

ИИ ухудшает конфиденциальность

 

Руководитель группы цифрового маркетинга Digitain Паруйр Арутюнян отдельно обратил внимание на растущее число браузеров с интегрированными функциями искусственного интеллекта. По его словам, интерес к таким решениям стремительно растет, и миллионы пользователей пробуют новые продукты на фоне ажиотажа вокруг ИИ. Однако сам факт использования современных технологий, как подчеркивает эксперт, не означает автоматического повышения уровня безопасности. Он отметил, что даже такие проекты, как Mozilla Firefox, недавно анонсировали масштабные изменения, стараясь не отставать от конкурентов.

 

Браузеры с ИИ предлагают функции, которых нет у классических решений, но пользователям следует вниматильнее относиться к вопросам защиты данных. По его словам, искусственный интеллект работает за счет сбора и анализа информации, а это означает, что подобные инструменты могут получать больше персональных данных, чем ожидают сами пользователи.

 

Вместе с тем специалисты отмечают, что браузеры, традиционно ориентированные на конфиденциальность, демонстрируют более устойчивые результаты. В частности, Mullvad Browser и Brave не попали в число аутсайдеров и получили более низкие баллы риска, что позволяет считать их более надежными с точки зрения защиты от онлайн-отслеживания.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
674
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

16.12.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
views
138
comments 0
best devices 2025

Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.  

16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
25.12.25 | 13.26
Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах  
Firefox

Первую строчку списка занял ChatGPT Atlas – новый браузер от OpenAI, который получил 99 баллов из 100 по шкале риска конфиденциальности.

25.12.25 | 10.19
Инвесторы Electronic Arts поддержали согласились продать компанию Саудовской Аравии за $55 млрд  
Electronic Arts logo

Предлагаемая цена превышает текущую рыночную стоимость Electronic Arts. По состоянию на 19 декабря акции компании закрылись на уровне 204 долларов

25.12.25 | 13.26
Антирейтинг браузеров с «худшей» конфиденциальностью: ChatGPT Atlas, Google Chrome и Vivaldi — в лидерах
25.12.25 | 10.19
Инвесторы Electronic Arts поддержали согласились продать компанию Саудовской Аравии за $55 млрд
25.12.25 | 07.20
Samsung будет производить больше всего памяти для Apple
24.12.25 | 13.30
Xiaomi Watch 5 — первые умные часы со сразу двумя медицинскими сенсорами
24.12.25 | 10.12
Lenovo Adaptable Keyboard может адаптировать силу нажатия
24.12.25 | 08.47
Погиб создатель Medal of Honor, Call of Duty и Battlefield — Винс Зампелла
24.12.25 | 07.08
Владельцы Google покупают Intersect Power, разработчика дата-центров и объектов чистой энергетики
23.12.25 | 18.41
NVIDIA вводит ограничения для всех пользователей GeForce Now
23.12.25 | 16.53
Дефицит памяти вынуждает продавать готовые ПК без ОЗУ
23.12.25 | 16.20
Мошенники продают оперативную память DDR4 под видом DDR5
23.12.25 | 13.06
Revolut прекращает работу в Украине
23.12.25 | 10.26
Японцы выпустили увлажнитель в бюсте Дарта Вейдера
23.12.25 | 08.09
Steam переходит на 64-бит, 32 бит версия перестанет работать с 1 января 2026 года
23.12.25 | 05.49
Видеокарты и мониторы: когда мощная графика «сотрудничает» с правильным экраном
22.12.25 | 16.30
Lenovo показала экспериментальный ноутбук Legion Pro Rollable с разворачивающимся экраном