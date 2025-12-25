Антирейтинг браузерів з “найгіршою” конфіденційністю: ChatGPT Atlas, Google Chrome та Vivaldi – у лідерах

Експерти в галузі цифрової безпеки опублікували дослідження, в якому охрестили браузери з найнижчим рівнем захисту конфіденційності користувачів. Як зазначається у звіті компанії Digitain за грудень 2025 року, Google Chrome опинився майже на вершині антирейтингу, посівши друге місце за рівнем потенційних ризиків для персональних даних.

Рейтинг браузерів з “найгіршою” конфіденційністю

Перший рядок списку зайняв ChatGPT Atlas – новий браузер від OpenAI, який отримав 99 балів зі 100 за шкалою ризику конфіденційності. Фахівці вказують, що продукт не пройшов перевірку на так званий «розподіл станів», через що сайти можуть відстежувати активність користувача навіть між різними сесіями. В ході аналізу були виявлені проблеми відразу за декількома напрямками: сайти здатні ідентифікувати користувача без використання cookies, система блокування трекерів працює недостатньо ефективно, а також зафіксовано вразливість у базовому захисті з’єднань та навігації.

Google Chrome показав трохи кращий, але все ще високий рівень ризику, який набрав 76 балів. Незважаючи на широкий набір безпеки та конфіденційності, браузер, як і раніше, відноситься до категорії рішень з підвищеною небезпекою для даних користувача. У цій же зоні виявилися Vivaldi з показником 75 балів і Microsoft Edge, який отримав 63 бали. Слідом у рейтингу розташувалися Opera, Ungoogled, Mozilla Firefox, Apple Safari, Duck Duck Go і Tor, причому навіть у останніх рівень ризику, за методологією Digitain, не був визнаний мінімальним.

ІІ погіршує конфіденційність

Керівник групи цифрового маркетингу Digitain Паруйр Арутюнян окремо звернув увагу на зростаючу кількість браузерів з інтегрованими функціями штучного інтелекту. За його словами, інтерес до таких рішень стрімко зростає, і мільйони користувачів пробують нові продукти на тлі ажіотажу навколо ІІ. Проте сам факт використання сучасних технологій, як наголошує експерт, не означає автоматичного підвищення рівня безпеки. Він зазначив, що навіть такі проекти як Mozilla Firefox нещодавно анонсували масштабні зміни, намагаючись не відставати від конкурентів.

Браузери з ІІ пропонують функції, яких немає у класичних рішень, але користувачам слід уважніше ставитись до питань захисту даних. За його словами, штучний інтелект працює за рахунок збору та аналізу інформації, а це означає, що подібні інструменти можуть отримувати більше персональних даних, ніж очікують самі користувачі.

Водночас фахівці зазначають, що браузери, які традиційно орієнтовані на конфіденційність, демонструють більш стійкі результати. Зокрема, Mullvad Browser та Brave не потрапили до числа аутсайдерів і отримали нижчі бали ризику, що дозволяє вважати їх надійнішими з погляду захисту від онлайн-відстеження.