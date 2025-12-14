Анонсирована Star Wars: Fate of the Old Republic — продолжение KOTOR?14.12.25
Спустя 21 год после выхода оригинальной игры во вселенную Knights of the Old Republic возвращается ее геймдиректор. Анонсирована однопользовательская RPG Star Wars: Fate of the Old Republic, которая станет идейным наследником KOTOR, но не прямым продолжением серии.
Проект представили как новую «нарративную RPG» во вселенной Star Wars. В тизере было подтверждено участие Кейси Хадсон, руководившего разработкой Star Wars: Knights of the Old Republic и трилогии Mass Effect. По словам Хадсона, новая игра расскажет полностью самостоятельную историю, сосредоточенную на выборе, судьбе и противостоянии света и тьмы, с опорой на опыт, накопленный за годы работы над сюжетными RPG.
Тизер демонстрирует космический корабль, направляющийся к удаленной заснеженной планете, где группа персонажей, включая дроида, напоминающего серию HK, исследует обломки корабля ситхов времен Старой Республики. В официальном описании говорится, что игроку предстоит взять на себя роль чувствительного к Силе персонажа в галактике на пороге перемен, а каждое принятое решение будет влиять на его путь.
Lucasfilm Games и студия-разработчик Arcanaut Studios называют Fate of the Old Republic духовным преемником KOTOR. Авторы подчеркивают, что проект не продолжает напрямую сюжет первых игр, а использует свободу, оставленную открытым финалом второй части и временным разрывом между событиями.
Дата выхода и дополнительные детали пока не раскрываются. Известно лишь, что игра находится на ранней стадии разработки и готовится к релизу на ПК и консолях.
Спустя 21 год после выхода оригинальной игры во вселенную Knights of the Old Republic возвращается ее геймдиректор. Анонсирована однопользовательская RPG Star Wars: Fate of the Old Republic
