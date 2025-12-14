 

Анонсирована Star Wars: Fate of the Old Republic — продолжение KOTOR?

14.12.25

Star Wars Fate of the Old Republic

 

Спустя 21 год после выхода оригинальной игры во вселенную Knights of the Old Republic возвращается ее геймдиректор. Анонсирована однопользовательская RPG Star Wars: Fate of the Old Republic, которая станет идейным наследником KOTOR, но не прямым продолжением серии.

 

Проект представили как новую «нарративную RPG» во вселенной Star Wars. В тизере было подтверждено участие Кейси Хадсон, руководившего разработкой Star Wars: Knights of the Old Republic и трилогии Mass Effect. По словам Хадсона, новая игра расскажет полностью самостоятельную историю, сосредоточенную на выборе, судьбе и противостоянии света и тьмы, с опорой на опыт, накопленный за годы работы над сюжетными RPG.

 

Тизер демонстрирует космический корабль, направляющийся к удаленной заснеженной планете, где группа персонажей, включая дроида, напоминающего серию HK, исследует обломки корабля ситхов времен Старой Республики. В официальном описании говорится, что игроку предстоит взять на себя роль чувствительного к Силе персонажа в галактике на пороге перемен, а каждое принятое решение будет влиять на его путь.

 

Lucasfilm Games и студия-разработчик Arcanaut Studios называют Fate of the Old Republic духовным преемником KOTOR. Авторы подчеркивают, что проект не продолжает напрямую сюжет первых игр, а использует свободу, оставленную открытым финалом второй части и временным разрывом между событиями.

 

Дата выхода и дополнительные детали пока не раскрываются. Известно лишь, что игра находится на ранней стадии разработки и готовится к релизу на ПК и консолях.


