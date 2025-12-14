 

Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?

14.12.25

Star Wars Fate of the Old Republic

 

Через 21 рік після виходу оригінальної гри у всесвіт Knights of the Old Republic повертається її геймдиректор. Анонсована однокористувацька RPG Star Wars: Fate of the Old Republic, яка стане ідейним спадкоємцем KOTOR, але не прямим продовженням серії.

 

Проект представили як нову «нарративну RPG» у всесвіті Star Wars. У тизері було підтверджено участь Кейсі Хадсон, який керував розробкою Star Wars: Knights of the Old Republic та трилогії Mass Effect. За словами Хадсона, нова гра розповість повністю самостійну історію, зосереджену на виборі, долі та протистоянні світла та темряви, з опорою на досвід, накопичений за роки роботи над сюжетними RPG.

 

Тизер демонструє космічний корабель, що прямує до віддаленої засніженої планети, де група персонажів, включаючи дроїда, що нагадує серію HK, досліджує уламки корабля ситхів часів Старої Республіки. В офіційному описі йдеться, що гравцеві доведеться взяти на себе роль чутливого до Сили персонажа в галактиці на порозі змін, а кожне прийняте рішення впливатиме на його шлях.

 

Lucasfilm Games та студія-розробник Arcanaut Studios називають Fate of the Old Republic духовним наступником KOTOR. Автори наголошують, що проект не продовжує напрям сюжет перших ігор, а використовує свободу, залишену відкритим фіналом другої частини та тимчасовим розривом між подіями.

 

Дата виходу та додаткові деталі поки що не розкриваються. Відомо лише, що гра знаходиться на ранній стадії розробки та готується до релізу на ПК та консолях.


14.12.25 | 11.23
