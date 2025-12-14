Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?14.12.25
Через 21 рік після виходу оригінальної гри у всесвіт Knights of the Old Republic повертається її геймдиректор. Анонсована однокористувацька RPG Star Wars: Fate of the Old Republic, яка стане ідейним спадкоємцем KOTOR, але не прямим продовженням серії.
Проект представили як нову «нарративну RPG» у всесвіті Star Wars. У тизері було підтверджено участь Кейсі Хадсон, який керував розробкою Star Wars: Knights of the Old Republic та трилогії Mass Effect. За словами Хадсона, нова гра розповість повністю самостійну історію, зосереджену на виборі, долі та протистоянні світла та темряви, з опорою на досвід, накопичений за роки роботи над сюжетними RPG.
Тизер демонструє космічний корабель, що прямує до віддаленої засніженої планети, де група персонажів, включаючи дроїда, що нагадує серію HK, досліджує уламки корабля ситхів часів Старої Республіки. В офіційному описі йдеться, що гравцеві доведеться взяти на себе роль чутливого до Сили персонажа в галактиці на порозі змін, а кожне прийняте рішення впливатиме на його шлях.
Lucasfilm Games та студія-розробник Arcanaut Studios називають Fate of the Old Republic духовним наступником KOTOR. Автори наголошують, що проект не продовжує напрям сюжет перших ігор, а використовує свободу, залишену відкритим фіналом другої частини та тимчасовим розривом між подіями.
Дата виходу та додаткові деталі поки що не розкриваються. Відомо лише, що гра знаходиться на ранній стадії розробки та готується до релізу на ПК та консолях.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR? Зоряні війни ігри
Через 21 рік після виходу оригінальної гри у всесвіт Knights of the Old Republic повертається її геймдиректор. Анонсовано однокористувальну RPG Star Wars: Fate of the Old Republic
В Android можна буде передавати відео за номером SOS Андроід
У Google зазначають, що під час надзвичайної ситуації важко пояснити те, що відбувається, особливо якщо людина перебуває в стресовому стані або в небезпеці
Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?
В Android можна буде передавати відео за номером SOS
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько?
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона
Чим відрізняється професійна акустика від звичайних колонок – LaNota
Програми Adobe з’являться прямо у ChatGPT
Електростатичні навушники Stax SR-1 почали продаватися в Україні
Китай зобов’язав виробників ставити дисплеї на павербанки
Fairphone випустила навушники зі змінними акумуляторами
Найкращі фільми та серіали 2025 року за версією IMDb
Gigabyte випустила материнську плату у скандинавському стилі – зі вставками дерева та екошкіри
У Китаї випустили SSD розміром із SIM-картку