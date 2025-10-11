Anker Soundcore Nebula P1 — портативный проектор со съемными Bluetooth-динамиками

Компания Anker представила необычное устройство — портативный проектор Soundcore Nebula P1, главной особенностью которого стали два съёмных Bluetooth-динамика.

Anker Nebula P1 проецирует изображение с разрешением Full HD (1080p) и диагональю до 180 дюймов. Яркость 650 ANSI люмен позволяет комфортно смотреть фильмы даже при дневном освещении. Устройство оснащено автофокусом и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, а двухосевой кардан с углом наклона до 130° обеспечивает гибкую настройку положения изображения.

Два съёмных динамика мощностью 10 Вт каждый подключаются по Bluetooth и создают объёмное звучание формата 2.0 с поддержкой Dolby Audio. Они могут работать автономно до 20 часов, защищены от влаги и пыли по стандарту IP54, а уровень громкости достигает 85 дБ, чего достаточно даже для вечеринки на открытом воздухе.

Проектор Anker Soundcore Nebula P1 функционирует на платформе Google TV с предустановленным Netflix, поддерживает интерфейсы HDMI, USB-C и USB-A, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Корпус устройства защищён по стандарту IP33.

Soundcore Nebula P1 уже доступен по цене $799, но в рамках стартовой акции его можно приобрести за $719. В комплект входит экран на 100 дюймов с подставкой, который отдельно стоит $169.