Anker Soundcore Nebula P1 — портативный проектор со съемными Bluetooth-динамиками11.10.25
Компания Anker представила необычное устройство — портативный проектор Soundcore Nebula P1, главной особенностью которого стали два съёмных Bluetooth-динамика.
Anker Nebula P1 проецирует изображение с разрешением Full HD (1080p) и диагональю до 180 дюймов. Яркость 650 ANSI люмен позволяет комфортно смотреть фильмы даже при дневном освещении. Устройство оснащено автофокусом и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, а двухосевой кардан с углом наклона до 130° обеспечивает гибкую настройку положения изображения.
Два съёмных динамика мощностью 10 Вт каждый подключаются по Bluetooth и создают объёмное звучание формата 2.0 с поддержкой Dolby Audio. Они могут работать автономно до 20 часов, защищены от влаги и пыли по стандарту IP54, а уровень громкости достигает 85 дБ, чего достаточно даже для вечеринки на открытом воздухе.
Проектор Anker Soundcore Nebula P1 функционирует на платформе Google TV с предустановленным Netflix, поддерживает интерфейсы HDMI, USB-C и USB-A, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Корпус устройства защищён по стандарту IP33.
Soundcore Nebula P1 уже доступен по цене $799, но в рамках стартовой акции его можно приобрести за $719. В комплект входит экран на 100 дюймов с подставкой, который отдельно стоит $169.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Anker Soundcore Nebula P1 — портативный проектор со съемными Bluetooth-динамиками Bluetooth проектор
Проектор Anker Soundcore Nebula P1 функционирует на платформе Google TV с предустановленным Netflix, поддерживает интерфейсы HDMI, USB-C и USB-A
Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры исследования мышка
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) обнаружили, что высокоточные оптические компьютерные мыши, включая игровые модели с разрешением 20 000 dpi
Исследование: игровые мышки с оптическими датчиками позволяют подслушивать разговоры
E-Ink электронная книга BOOX P6 Pro может звонить и фотографировать
Tag Heuer и New Balance выпустили смарт часы с фитнес-функциями и титановым корпусом
Верховная Рада Украины поддержала создание Киберсил ВСУ
Тариф Megogo Megopack Y включает подписку YouTube Premium
Геймер нашел край мира Minecraft после 14 лет поисков
SWIFT создаст свой блокчейн
Почему iPhone 17 Pro лучше, чем iPhone 17 Air
Kia прекращает производство модели Soul после 16 лет
В WhatsApp можно будет резервировать уникальные никнеймы