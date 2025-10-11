Anker Soundcore Nebula P1 – портативний проектор зі знімними Bluetooth-динаміками

Компанія Anker представила незвичайний пристрій — портативний проектор Soundcore Nebula P1, головною особливістю якого стали два знімні Bluetooth-динаміки.

Anker Nebula P1 проектує зображення з роздільною здатністю Full HD (1080p) та діагоналлю до 180 дюймів. Яскравість 650 ANSI люмен дозволяє комфортно дивитися фільми навіть за денного освітлення. Пристрій оснащений автофокусом та автоматичною корекцією трапецеїдальних спотворень, а двоосьовий кардан з кутом нахилу до 130° забезпечує гнучке налаштування положення зображення.

Два знімні динаміки потужністю 10 Вт кожен підключаються через Bluetooth і створюють об’ємне звучання формату 2.0 з підтримкою Dolby Audio. Вони можуть працювати автономно до 20 годин, захищені від вологи та пилу за стандартом IP54, а рівень гучності досягає 85 дБ, чого достатньо навіть для вечірки на відкритому повітрі.

Проектор Anker Soundcore Nebula P1 функціонує на платформі Google TV з встановленим Netflix, підтримує інтерфейси HDMI, USB-C та USB-A, має 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованого сховища. Корпус пристрою захищений за стандартом IP33.

Soundcore Nebula P1 вже доступний за ціною $799, але в рамках стартової акції його можна придбати за $719. У комплект входить екран на 100 дюймів з підставкою, який коштує $169.