Аналитики констатировали феерический провал продаж электропикапа Tesla Cybertruck   

Аналитики констатировали феерический провал продаж электропикапа Tesla Cybertruck07.12.25
Прошло два года с момента начала продаж футуристического пикапа Tesla Cybertruck, который Илон Маск активно позиционировал как новый взгляд на американский рабочий автомобиль.
Эксперты не раз высказывали сомнения в успехе модели, и нынешний «юбилейный» анализ продаж наглядно показывает, насколько громкие заявления компании отличаются от реальной ситуации.
По данным аналитиков Cox Automotive, в 2024 году Tesla продала менее 39 тысяч Cybertruck, что значительно ниже плановой цели в 250 тысяч автомобилей в год. На октябрь 2025 года компания поставила всего 17 317 автомобилей, что на 42% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.
Таким образом, за два года было продано меньше 60 тысяч пикапов, хотя изначально Tesla планировала реализовать в четыре раза больше всего за один год.
В 2021 году Маск заявлял инвесторам, что компания получила более миллиона предзаказов на Cybertruck, однако теперь очевидно, что эта цифра была значительно завышена.
Основными причинами низких продаж называют задержки с запуском продаж — вместо планового 2021 года автомобиль появился на рынке лишь в 2023-м; многочисленные нарекания на качество, из-за которых разные партии Cybertruck отзывались не менее десяти раз; значительное увеличение стоимости — от первоначально заявленных 39 900 долларов до 69 900 долларов в базовой комплектации; а также ограниченную практическую ценность пикапа для рабочих задач — в реальности автомобиль больше подходит для демонстрации статуса, в то время как среднестатистические американцы чаще выбирают более дешёвые бензиновые или дизельные пикапы.
Не стоит упускать из виду и неоднозначную политическую активность Маска, которая повлияла на заметное снижение продаж электромобилей Tesla в США, Канаде и ряде европейских стран.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
Портативная колонка давно перестала быть просто аксессуаром для смартфона или ноутбука. Она стала инструментом для создания атмосферы – от камерной встречи до масштабной вечеринки.
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Аналитики констатировали феерический провал продаж электропикапа Tesla Cybertruck Tesla автомобиль электротранспорт
Прошло два года с момента начала продаж футуристического пикапа Tesla Cybertruck, который Илон Маск активно позиционировал как новый взгляд на американский рабочий автомобиль.
Shoei GT-Air 3 Smart – первый мотошлем с дополненной реальностью дополненная реальность транспорт
Японская компания Shoei представила первый в мире мотоциклетный шлем с полностью интегрированной системой дополненной реальности
Shoei GT-Air 3 Smart – первый мотошлем с дополненной реальностью
Игру DOOM запустили в проектировщике печатных плат
Nubia выпустила раскладушку Flip3 и складной Fold — недорогие и с большими аккумуляторами
Red Dead Redemption уже доступна на Android и iOS
Xiaomi выпустила зарядку GaN третьего поколения мощностью 67 Вт
Nvidia GeForce RTX 4060 снова в лидерах Steam
Исследование: 25 % украинцев потеряли в зарплате
Samsung анонсировала первый 2 нм процессор Exynos 2600
Самый популярный пароль в 2025 году в Украине — admin