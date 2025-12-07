Аналитики констатировали феерический провал продаж электропикапа Tesla Cybertruck

Прошло два года с момента начала продаж футуристического пикапа Tesla Cybertruck, который Илон Маск активно позиционировал как новый взгляд на американский рабочий автомобиль.

Эксперты не раз высказывали сомнения в успехе модели, и нынешний «юбилейный» анализ продаж наглядно показывает, насколько громкие заявления компании отличаются от реальной ситуации.

По данным аналитиков Cox Automotive, в 2024 году Tesla продала менее 39 тысяч Cybertruck, что значительно ниже плановой цели в 250 тысяч автомобилей в год. На октябрь 2025 года компания поставила всего 17 317 автомобилей, что на 42% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

Таким образом, за два года было продано меньше 60 тысяч пикапов, хотя изначально Tesla планировала реализовать в четыре раза больше всего за один год.

В 2021 году Маск заявлял инвесторам, что компания получила более миллиона предзаказов на Cybertruck, однако теперь очевидно, что эта цифра была значительно завышена.

Основными причинами низких продаж называют задержки с запуском продаж — вместо планового 2021 года автомобиль появился на рынке лишь в 2023-м; многочисленные нарекания на качество, из-за которых разные партии Cybertruck отзывались не менее десяти раз; значительное увеличение стоимости — от первоначально заявленных 39 900 долларов до 69 900 долларов в базовой комплектации; а также ограниченную практическую ценность пикапа для рабочих задач — в реальности автомобиль больше подходит для демонстрации статуса, в то время как среднестатистические американцы чаще выбирают более дешёвые бензиновые или дизельные пикапы.

Не стоит упускать из виду и неоднозначную политическую активность Маска, которая повлияла на заметное снижение продаж электромобилей Tesla в США, Канаде и ряде европейских стран.