Аналітики констатували феєричний провал продажу електропікапа Tesla Cybertruck   

Аналітики констатували феєричний провал продажу електропікапа Tesla Cybertruck07.12.25
Пройшло два роки з початку продажу футуристичного пікапа Tesla Cybertruck, який Ілон Маск активно позиціонував як новий погляд на американський робочий автомобіль.
Експерти не раз висловлювали сумніви щодо успіху моделі, і нинішній «ювілейний» аналіз продажів наочно показує, наскільки гучні заяви компанії відрізняються від реальної ситуації.
За даними аналітиків Cox Automotive, в 2024 році Tesla продала менше 39 тисяч Cybertruck, що значно нижче від планової мети в 250 тисяч автомобілів на рік. На жовтень 2025 року компанія поставила всього 17 317 автомобілів, що на 42% менше за аналогічний період 2024 року.
Таким чином, за два роки було продано менше 60 тисяч пікапів, хоча спочатку Tesla планувала реалізувати вчетверо найбільше за один рік.
У 2021 році Маск заявляв інвесторам, що компанія отримала більше мільйона замовлень на Cybertruck, проте тепер очевидно, що ця цифра була значно завищена.
Основними причинами низьких продажів називають затримки із запуском продажів — замість планового 2021 року автомобіль з’явився на ринку лише 2023-го; численні нарікання на якість, через які різні партії Cybertruck відгукувалися щонайменше десять разів; значне збільшення вартості — від заявлених 39 900 доларів до 69 900 доларів у базовій комплектації; а також обмежену практичну цінність пікапа для робочих завдань – насправді автомобіль більше підходить для демонстрації статусу, тоді як середньостатистичні американці частіше вибирають дешевші бензинові або дизельні пікапи.
Не варто забувати і про неоднозначну політичну активність Маска, яка вплинула на помітне зниження продажів електромобілів Tesla у США, Канаді та низці європейських країн.
