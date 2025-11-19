 

AMD Ryzen 5 7500X3D — возможно самый эффективный процессор среднего уровня

19.11.25

AMD Ryzen 5 7500X3D

 

AMD анонсировала процессор Ryzen 5 7500X3D, который стал доступным представителем линейки игровых чипов с технологией 3D V-Cache для платформы AM5. Новинка позиционируется как бюджетное решение для геймеров, предлагая высокую производительность в играх благодаря увеличенному объему кэш-памяти. По данным AMD, Ryzen 5 7500X3D в ряде игровых сценариев опережает более дорогие модели конкурентов, такие как Intel Core Ultra 5 245KF и Core i5-14600K.

 

Процессор построен на архитектуре Zen 4, имеет шесть ядер и двенадцать потоков, максимальную тактовую частоту до 4,5 ГГц, а также кэш-память 96 МБ L3 (включая 64 МБ 3D V-Cache) и 6 МБ L2. TDP составляет 65 Вт, а для установки используется сокет AM5.

 

По результатам синтетических тестов Geekbench Ryzen 5 7500X3D демонстрирует производительность всего на 8% ниже, чем более дорогой Ryzen 5 7600X3D, сохраняя при этом ниже энергопотребление и привлекательную цену. Благодаря этому процессор становится интересным вариантом для среднеценовых сборников, ориентированных на игровую производительность.

 

AMD Ryzen 5 7500X3D уже доступен в ряде розничных сетей в США и Европе по ориентировочной цене $270.


