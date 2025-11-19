AMD Ryzen 5 7500X3D – можливо найефективніший процесор середнього рівня  

AMD Ryzen 5 7500X3D – можливо найефективніший процесор середнього рівня19.11.25
AMD анонсувала процесор Ryzen 5 7500X3D, який став доступним представником лінійки ігрових чіпів із технологією 3D V-Cache для платформи AM5. Новинка позиціонується як бюджетне рішення для геймерів, пропонуючи високу продуктивність в іграх завдяки збільшеному обсягу кеш-пам’яті. За даними AMD, Ryzen 5 7500X3D у ряді ігрових сценаріїв випереджає дорожчі моделі конкурентів, такі як Intel Core Ultra 5 245KF та Core i5-14600K.
Процесор побудований на архітектурі Zen 4, має шість ядер та дванадцять потоків, максимальну тактову частоту до 4,5 ГГц, а також кеш-пам’ять 96 МБ L3 (включаючи 64 МБ 3D V-Cache) та 6 МБ L2. TDP складає 65 Вт, а для встановлення використовується сокет AM5.
За результатами синтетичних тестів Geekbench Ryzen 5 7500X3D демонструє продуктивність всього на 8% нижче, ніж дорожчий за Ryzen 5 7600X3D, зберігаючи при цьому нижчу енергоспоживання і привабливу ціну. Завдяки цьому процесор стає цікавим варіантом для середньоцінових збірників, орієнтованих на ігрову продуктивність.
AMD Ryzen 5 7500X3D вже доступний у ряді роздрібних мереж у США та Європі за орієнтовною ціною $270.
