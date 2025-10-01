Amazon Kindle Scribe — электронные книги с искусственным интеллектом, стилусом и цветным E Ink

Amazon представила обновлённую линейку ридеров Kindle Scribe с поддержкой искусственного интеллекта и впервые показала цветную модель.

Новые устройства получили 11-дюймовый экран с антибликовым покрытием, толщину корпуса 5,4 мм и вес около 400 граммов. По сравнению с предыдущим поколением ридер работает на 40% быстрее при письме и перелистывании страниц. Для письма используется новое текстурированное стекло, создающее эффект бумаги, а также обновлённый четырёхъядерный процессор и увеличенный объём памяти. Технология дисплея Oxide делает работу пера более плавной.

Kindle Scribe будет доступен в двух версиях — с подсветкой и без неё. Модель с подсветкой появится в продаже до конца этого года по цене $500, версия без подсветки выйдет в начале следующего года и обойдётся в $430.

Отдельно компания анонсировала Kindle Scribe Colorsoft — первую цветную модель серии. Она оснащена 11-дюймовым дисплеем на электронных чернилах с мягкой цветопередачей, которая не утомляет глаза, в отличие от LCD. Amazon внедрила новый движок рендеринга для улучшения цветового отображения и более естественного письма. Пользователям доступны десять цветов пера, пять вариантов маркера и инструмент затенения для создания градиентов. Устройство обещает “недели автономной работы”, но точные цифры компания не раскрыла. Минимальная цена составит $630.

Новые функции Kindle включают блокнот на базе ИИ, быстрые заметки, интеллектуальный поиск и поддержку облачных сервисов Google Drive и Microsoft OneDrive. Есть возможность экспорта в OneNote и в будущем — отправки документов в Alexa+. Также появилась рабочая область для удобной организации книг, заметок и файлов.

Для чтения добавлены опции Story so Far, позволяющая получить краткое изложение текста без спойлеров, и Ask this Book, которая отвечает на вопросы по выделенному фрагменту. Эти возможности станут доступны в приложении Kindle для iOS в конце года, а на устройствах Kindle — в начале следующего.