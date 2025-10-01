Amazon Kindle Scribe – електронні книги зі штучним інтелектом, стілусом та кольоровим E Ink01.10.25
Amazon представила оновлену лінійку рідерів Kindle Scribe з підтримкою штучного інтелекту та вперше показала кольорову модель.
Нові пристрої отримали 11-дюймовий екран з покриттям антивідблиску, товщину корпусу 5,4 мм і вага близько 400 грамів. Порівняно з попереднім поколінням рідер працює на 40% швидше при листі та перегортанні сторінок. Для письма використовується нове текстуроване скло, що створює ефект паперу, а також оновлений чотириядерний процесор та збільшений обсяг пам’яті. Технологія дисплея Oxide робить роботу пера більш плавною.
Kindle Scribe буде доступний у двох версіях – з підсвічуванням і без нього. Модель з підсвічуванням з’явиться у продажу до кінця цього року за ціною $500, версія без підсвічування вийде на початку наступного року і коштуватиме $430.
Окремо компанія анонсувала Kindle Scribe Colorsoft – першу кольорову модель серії. Вона оснащена 11-дюймовим дисплеєм на електронному чорнилі з м’якою передачею кольорів, яка не втомлює очі, на відміну від LCD. Amazon впровадила новий двигун рендерингу для покращення колірного відображення та більш природного листа. Користувачам доступні десять кольорів пера, п’ять варіантів маркера та інструмент затінення для створення градієнтів. Пристрій обіцяє “тижня автономної роботи”, але точні цифри компанія не розкрила. Мінімальна ціна становитиме $630.
Нові функції Kindle включають блокнот на базі ІІ, швидкі нотатки, інтелектуальний пошук та підтримку хмарних сервісів Google Drive та Microsoft OneDrive. Є можливість експорту до OneNote і в майбутньому — надсилання документів до Alexa+. Також з’явилася робоча область для зручної організації книг, нотаток та файлів.
Для читання додані опції Story so Far, що дозволяє отримати короткий виклад тексту без спойлерів, та Ask this Book, що відповідає на запитання щодо виділеного фрагменту. Ці можливості стануть доступними в програмі Kindle для iOS наприкінці року, а на пристроях Kindle — на початку наступного.
