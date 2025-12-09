Amazon анонсировала новые электронные книги Kindle Scribe и первый цветной Kindle Scribe Colorsoft

Amazon объявила дату выхода своих новых электронных ридеров Kindle Scribe и Kindle Scribe Colorsoft. Обе модели поступят в продажу 10 декабря, а компания представила их как самое заметное обновление линейки Kindle за последние годы.

Обновленный Kindle Scribe получил 11-дюймовый антибликовый дисплей и заметно переработанную конструкцию. Толщина корпуса составляет 5,4 мм, вес – около 400 граммов. В Amazon отмечают, что новый чип с четырьмя ядрами и дисплей Oxide сделали ридер на 40% быстрее при написании и пролистывании страниц. Стеклянная поверхность имеет текстурированное покрытие, имитирующее трение бумаги, чтобы почерк выглядел и чувствовался более естественно. Версия с подсветкой появится в продаже 10 декабря с ценой от $500, а вариант без подсветки выйдет в начале 2026 года за $430.

Отдельная версия – Kindle Scribe Colorsoft – привлекает внимание цветным дисплеем на основе новой технологии, позволяющей отображать мягкие тона без характерной для LCD усталости глаз. Модель получила специальный двигатель для улучшенной цветопередачи, оптимизированный рендеринг почерка и новый шейдер для художественных инструментов. Ридер поддерживает 10 цветов пера и пять оттенков маркеров. Стартовая цена – от $630.

Оба ридера работают с обновленным интерфейсом быстрого доступа к заметкам, документам и библиотеке. В течение 2026 года Amazon планирует добавить интеграцию с Alexa+ для отправки заметок и получения пояснений с помощью ИИ. Среди новых интеллектуальных функций — «История к этому моменту», которая кратко пересказывает прочитанное, и «Спросить эту книгу», что позволит ставить вопрос о сюжете без риска наткнуться на спойлеры.