Amazon анонсувала нові електронні книги Kindle Scribe та перший кольоровий Kindle Scribe Colorsoft

Amazon оголосила дату виходу своїх нових електронних рідерів Kindle Scribe та Kindle Scribe Colorsoft. Обидві моделі надійдуть у продаж 10 грудня, а компанія представила їх як найпомітніше оновлення лінійки Kindle за останні роки.

Оновлений Kindle Scribe отримав 11-дюймовий дисплей антивідблиску і помітно перероблену конструкцію. Товщина корпусу складає 5,4 мм, вага – близько 400 г. У Amazon відзначають, що новий чіп з чотирма ядрами і дисплей Oxide зробили рідер на 40% швидше при написанні та прогортанні сторінок. Скляна поверхня має текстуроване покриття, що імітує тертя паперу, щоб почерк виглядав і відчувався природніше. Версія з підсвічуванням з’явиться у продажу 10 грудня з ціною від $500, а варіант без підсвічування вийде на початку 2026 року за $430.

Окрема версія – Kindle Scribe Colorsoft – привертає увагу кольоровим дисплеєм на основі нової технології, що дозволяє відображати м’які тони без характерної для втоми очей LCD. Модель отримала спеціальний двигун для покращеного кольору, оптимізований рендеринг почерку та новий шейдер для художніх інструментів. Рідер підтримує 10 кольорів пера та п’ять відтінків маркерів. Стартова ціна – від $630.

Обидва рідери працюють з оновленим інтерфейсом швидкого доступу до нотаток, документів та бібліотеки. Протягом 2026 року Amazon планує додати інтеграцію з Alexa+ для надсилання нотаток та отримання пояснень за допомогою ІІ. Серед нових інтелектуальних функцій – “Історія до цього моменту”, яка коротко переказує прочитане, та “Запитати цю книгу”, що дозволить ставити питання про сюжет без ризику натрапити на спойлери.