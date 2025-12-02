Alibaba представила умные очки со сменными аккумуляторами

Alibaba представила на китайському ринку розумні окуляри Quark AI Glasses, оснащённые системами на базе искусственного интеллекта Qwen. Покупателям предложили три модификации флагманской серии S1 с двумя дисплеями и три версии G1 с камерой. Линейки отличаются цветами и типами линз.

Все варианты устройств тесно связаны с моделями ИИ Alibaba Qwen и приложением Qwen App. Управление доступно через голосовую команду «Hey Qwen» или касание сенсора. Пользователи могут получать справочную информацию, переводить текст, ставить напоминания, использовать навигацию или включать режим телесуфлера. Окуляры взаимодействуют с сервисами Alibaba и рядом китайских платформ.

Умные очки от Alibaba

Alibaba Quark AI Glasses S1 оцениваются примерно в 540 долларов. Эта версия рассчитана на длительное ношение и оборудована двумя micro-OLED дисплеями, парой процессоров и обновленной системой передачи звука через костную проводимость. В модели реализована двухбатарейная конструкция со сменой аккумуляторов, что, по утверждению компании, обеспечивает работу до суток.

S1 поддерживают фотосъемку с задержкой 0,6 секунды, запись видео в разрешении 3K и последующее улучшение изображения до 4K с помощью ИИ. Компания также делает акцент на качестве съемки при слабом освещении благодаря технологии Quark Super Raw.

Quark AI Glasses G1 стоят от 270 долларов. Их масса составляет 40 граммов, а по базовым возможностям они близки к версии S1, за исключением отсутствия дисплеев.

Согласно данным Bloomberg, международные версии устройства должны появиться в следующем году, и часть моделей планируется вывести на торговые площадки вроде AliExpress.