Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами

02.12.25

Alibaba Quark AI Glasses S1

 

Alibaba представила на китайському ринку розумні очки Quark AI Glasses, оснащені системами на базі штучного інтелекту Qwen. Покупцям запропонували три модифікації флагманської серії S1 з двома дисплеями та три версії G1 з камерою. Лінійки відрізняються кольорами та типами лінз.

 

Всі варіанти пристроїв тісно пов’язані з моделями ІІ Alibaba Qwen та додатком Qwen App. Керування доступне через голосову команду Hey Qwen або торкання сенсора. Користувачі можуть отримувати довідкову інформацію, перекладати текст, ставити нагадування, використовувати навігацію або вмикати режим телесуфлера. Окуляри взаємодіють із сервісами Alibaba та рядом китайських платформ.

 

Розумні окуляри від Alibaba

 

Alibaba Quark AI Glasses S1 оцінюється приблизно в 540 доларів. Ця версія розрахована на тривале носіння та обладнана двома micro-OLED дисплеями, парою процесорів та оновленою системою передачі звуку через кісткову провідність. У моделі реалізовано двобатарейну конструкцію зі зміною акумуляторів, що, за твердженням компанії, забезпечує роботу до доби.

 

S1 підтримують фотозйомку із затримкою 0,6 секунди, запис відео з роздільною здатністю 3K і подальше поліпшення зображення до 4K за допомогою ІІ. Компанія також наголошує на якості зйомки при слабкому освітленні завдяки технології Quark Super Raw.

 

Quark AI Glasses G1 коштують від 270 доларів. Їхня маса становить 40 грамів, а за базовими можливостями вони близькі до версії S1, за винятком відсутності дисплеїв.

 

За даними Bloomberg, міжнародні версії пристрою мають з’явитися наступного року, і частину моделей планується вивести на торгові майданчики на кшталт AliExpress.


02.12.25 | 10.14
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
Alibaba Quark AI Glasses S1

Всі варіанти пристроїв тісно пов’язані з моделями ІІ Alibaba Qwen та додатком Qwen App. Управління доступне через голосову команду Hey Qwen

