Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами

Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами02.12.25
Alibaba представила на китайському ринку розумні очки Quark AI Glasses, оснащені системами на базі штучного інтелекту Qwen. Покупцям запропонували три модифікації флагманської серії S1 з двома дисплеями та три версії G1 з камерою. Лінійки відрізняються кольорами та типами лінз.
Всі варіанти пристроїв тісно пов’язані з моделями ІІ Alibaba Qwen та додатком Qwen App. Керування доступне через голосову команду Hey Qwen або торкання сенсора. Користувачі можуть отримувати довідкову інформацію, перекладати текст, ставити нагадування, використовувати навігацію або вмикати режим телесуфлера. Окуляри взаємодіють із сервісами Alibaba та рядом китайських платформ.
Розумні окуляри від Alibaba
Alibaba Quark AI Glasses S1 оцінюється приблизно в 540 доларів. Ця версія розрахована на тривале носіння та обладнана двома micro-OLED дисплеями, парою процесорів та оновленою системою передачі звуку через кісткову провідність. У моделі реалізовано двобатарейну конструкцію зі зміною акумуляторів, що, за твердженням компанії, забезпечує роботу до доби.
S1 підтримують фотозйомку із затримкою 0,6 секунди, запис відео з роздільною здатністю 3K і подальше поліпшення зображення до 4K за допомогою ІІ. Компанія також наголошує на якості зйомки при слабкому освітленні завдяки технології Quark Super Raw.
Quark AI Glasses G1 коштують від 270 доларів. Їхня маса становить 40 грамів, а за базовими можливостями вони близькі до версії S1, за винятком відсутності дисплеїв.
За даними Bloomberg, міжнародні версії пристрою мають з’явитися наступного року, і частину моделей планується вивести на торгові майданчики на кшталт AliExpress.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами носимі пристрої
Всі варіанти пристроїв тісно пов’язані з моделями ІІ Alibaba Qwen та додатком Qwen App. Управління доступне через голосову команду Hey Qwen
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц Samsung Wi-Fi смартфон
Нова зв’язка Wi-Fi 2,4 ГГц та 6 ГГц на смартфонах Samsung Galaxy може стати більш вдалим рішенням, що поєднує стабільність підключення для застарілих пристроїв та високу пропускну здатність для нових.
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій
Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс
Робот Sunday Memo з ШІ бере побутову рутину на себе
Lumia 2 – смарт сережки з моніторингом здоров’я
adidas — створюйте свої тренди та відрізняйтесь унікальним драйвом!
IKEA представила незвичайні Bluetooth-колонки Solskydd та Kulglass
Microsoft переведе провідник файлів Windows 11 у фоновий режим