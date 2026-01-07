Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя   

Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя07.01.26
Без каких-либо официальных объявлений Microsoft фактически отключила один из немногих оставшихся способов офлайн-активации Windows — активацию по телефону. Изменения прошли незаметно, однако пользователи начали сталкиваться с проблемами еще осенью.
Первые жалобы появились в ноябре. Пользователь под ником 3K тогда описал свой опыт на официальном форуме сообщества Microsoft Learn, указав, что следовал инструкции из справочных материалов самой компании. В них по-прежнему говорится, что телефонная активация доступна через стандартный путь в системе: раздел активации в настройках Windows с выбором варианта активации по телефону.
Позже внимание к ситуации привлек другой пользователь, Бен Кляйнберг, который опубликовал видео на YouTube. По его словам, телефонная активация не работает сразу на нескольких версиях Windows, включая Windows 11, Windows 10 и даже Windows 7. При попытке воспользоваться этим методом пользователь слышит автоматическое голосовое сообщение, в котором говорится, что поддержка активации продукта переведена в онлайн-режим, а для завершения процедуры предлагается перейти на специальный веб-портал Microsoft.
Способы активировать Windows
Формально можно было бы предположить, что столь устаревший способ активации давно выведен из эксплуатации. Однако проблема в том, что Microsoft до сих пор указывает телефонную активацию как допустимый вариант в своей документации. Для некоторых пользователей, особенно тех, кто работает со старыми версиями операционных систем, это остается критически важным. В таких случаях онлайн-активация либо недоступна, либо работает нестабильно из-за постепенного отключения серверов для устаревших ОС.
В ситуации с Беном телефонная активация была необходима из-за использования OEM-ключа, который нельзя активировать напрямую в Windows 7. Серверы активации для этой версии системы уже почти полностью выведены из эксплуатации. После звонка на автоматическую линию пользователь получил SMS со ссылкой на онлайн-портал активации, однако при переходе по ней система сразу потребовала вход в учетную запись Microsoft. Это фактически сводит на нет саму идею офлайн-активации, ради которой и существовал телефонный метод.
Дополнительные сложности возникли и на этапе работы с браузером. Изначально Бен не смог получить код подтверждения на iPhone при использовании Firefox, но после перехода на Safari проблема исчезла. В итоге он все же получил необходимые коды и смог активировать Windows 7 и Office, однако сам эксперимент лишь подтвердил главный вывод: телефонная активация больше не функционирует, несмотря на то что формально продолжает существовать в справочных материалах Microsoft.
На этом фоне стоит напомнить, что в декабре компания также закрыла уязвимость, позволявшую активировать Windows пиратским способом через KMS. В совокупности эти шаги указывают на последовательное сворачивание всех альтернативных и офлайн-механизмов активации, даже если они еще упоминаются в официальной документации.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя Microsoft Windows операционная система
Телефонная активация больше не функционирует, несмотря на то что формально продолжает существовать в справочных материалах Microsoft.
Samsung Galaxy S26 будут стоить как Galaxy S25. Компания зафиксирует цену Samsung бизнес слухи смартфон
Samsung столкнулась с ростом издержек и колебаниями валютных курсов, однако предпочел не переводить дополнительные расходы на покупателей
Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя
MediaTek Dimensity 7100 — 8-ядерний CPU с поддержкой камер 200 Мпикс
Garmin будет следить за питанием пользователя по фотографиям еды
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления
5G в Украине запустят уже в январе
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB
Samsung Galaxy A17 5G и Tab A11+ — бюджетные смартфон и планшет
Стало известно какими будут ноутбуки LG gram 2026 года
Устройства ASUS станут дороже
CD Projekt RED продала магазин GOG