  

Активировать Windows через телефон онлайн больше нельзя

07.01.26

Windows 11 lifestyle

 

Без каких-либо официальных объявлений Microsoft фактически отключила один из немногих оставшихся способов офлайн-активации Windows — активацию по телефону. Изменения прошли незаметно, однако пользователи начали сталкиваться с проблемами еще осенью.

 

Первые жалобы появились в ноябре. Пользователь под ником 3K тогда описал свой опыт на официальном форуме сообщества Microsoft Learn, указав, что следовал инструкции из справочных материалов самой компании. В них по-прежнему говорится, что телефонная активация доступна через стандартный путь в системе: раздел активации в настройках Windows с выбором варианта активации по телефону.

 

Позже внимание к ситуации привлек другой пользователь, Бен Кляйнберг, который опубликовал видео на YouTube. По его словам, телефонная активация не работает сразу на нескольких версиях Windows, включая Windows 11, Windows 10 и даже Windows 7. При попытке воспользоваться этим методом пользователь слышит автоматическое голосовое сообщение, в котором говорится, что поддержка активации продукта переведена в онлайн-режим, а для завершения процедуры предлагается перейти на специальный веб-портал Microsoft.

 

Способы активировать Windows

 

Формально можно было бы предположить, что столь устаревший способ активации давно выведен из эксплуатации. Однако проблема в том, что Microsoft до сих пор указывает телефонную активацию как допустимый вариант в своей документации. Для некоторых пользователей, особенно тех, кто работает со старыми версиями операционных систем, это остается критически важным. В таких случаях онлайн-активация либо недоступна, либо работает нестабильно из-за постепенного отключения серверов для устаревших ОС.

 

В ситуации с Беном телефонная активация была необходима из-за использования OEM-ключа, который нельзя активировать напрямую в Windows 7. Серверы активации для этой версии системы уже почти полностью выведены из эксплуатации. После звонка на автоматическую линию пользователь получил SMS со ссылкой на онлайн-портал активации, однако при переходе по ней система сразу потребовала вход в учетную запись Microsoft. Это фактически сводит на нет саму идею офлайн-активации, ради которой и существовал телефонный метод.

 

Дополнительные сложности возникли и на этапе работы с браузером. Изначально Бен не смог получить код подтверждения на iPhone при использовании Firefox, но после перехода на Safari проблема исчезла. В итоге он все же получил необходимые коды и смог активировать Windows 7 и Office, однако сам эксперимент лишь подтвердил главный вывод: телефонная активация больше не функционирует, несмотря на то что формально продолжает существовать в справочных материалах Microsoft.

 

На этом фоне стоит напомнить, что в декабре компания также закрыла уязвимость, позволявшую активировать Windows пиратским способом через KMS. В совокупности эти шаги указывают на последовательное сворачивание всех альтернативных и офлайн-механизмов активации, даже если они еще упоминаются в официальной документации.


