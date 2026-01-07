Активувати Windows через телефон онлайн більше не можна   

Активувати Windows через телефон онлайн більше не можна07.01.26
Без будь-яких офіційних оголошень Microsoft фактично відключила один з небагатьох способів офлайн-активації Windows, що залишилися, — активацію по телефону. Зміни пройшли непомітно, проте користувачі почали стикатися з проблемами ще восени.
Перші скарги з’явилися у листопаді. Користувач під ніком 3K тоді описав свій досвід на офіційному форумі спільноти Microsoft Learn, вказавши, що дотримувався інструкцій з довідкових матеріалів самої компанії. Як і раніше, телефонна активація доступна через стандартний шлях у системі: розділ активації в налаштуваннях Windows з вибором варіанта активації по телефону.
Пізніше увагу до ситуації привернув інший користувач Бен Кляйнберг, який опублікував відео на YouTube. За його словами, телефонна активація не працює відразу на кількох версіях Windows, включаючи Windows 11, Windows 10 і навіть Windows 7. При спробі скористатися цим методом користувач чує автоматичне голосове повідомлення, в якому йдеться про те, що підтримка активації продукту переведена в онлайн-режим, а для завершення процедури пропонується перейти на спеціальний веб-порт.
Способи активувати Windows
Формально можна було б припустити, що такий застарілий спосіб активації давно виведено з експлуатації. Однак проблема в тому, що Microsoft досі вказує телефонну активацію як допустимий варіант у документації. Для деяких користувачів, особливо тих, хто працює зі старими версіями операційних систем, це залишається важливим. У таких випадках онлайн активація або недоступна, або працює нестабільно через поступове відключення серверів для застарілих ОС.
У ситуації з Беном телефонна активація була потрібна через використання OEM-ключа, який не можна активувати безпосередньо в Windows 7. Сервери активації для цієї версії системи вже майже повністю виведені з експлуатації. Після дзвінка на автоматичну лінію користувач отримав SMS з посиланням на онлайн-портал активації, проте під час переходу по ній система відразу зажадала вхід до облікового запису Microsoft. Це фактично зводить нанівець саму ідею офлайн-активації, заради якої існував телефонний метод.
Додаткові складнощі виникли на етапі роботи з браузером. Спочатку Бен не зміг отримати код підтвердження на iPhone під час використання Firefox, але після переходу на Safari проблема зникла. У результаті він все ж таки отримав необхідні коди і зміг активувати Windows 7 і Office, проте сам експеримент лише підтвердив головний висновок: телефонна активація більше не функціонує, незважаючи на те, що формально продовжує існувати в довідкових матеріалах Microsoft.
На цьому фоні варто нагадати, що в грудні компанія також закрила вразливість, яка дозволяла активувати Windows у піратський спосіб через KMS. Спільно ці кроки вказують на послідовне згортання всіх альтернативних та офлайн-механізмів активації, навіть якщо вони ще згадуються в офіційній документації.
