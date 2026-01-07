  

Активувати Windows через телефон онлайн більше не можна

07.01.26

Windows 11 lifestyle

 

Без будь-яких офіційних оголошень Microsoft фактично відключила один з небагатьох способів офлайн-активації Windows, що залишилися, — активацію по телефону. Зміни пройшли непомітно, проте користувачі почали стикатися з проблемами ще восени.

 

Перші скарги з’явилися у листопаді. Користувач під ніком 3K тоді описав свій досвід на офіційному форумі спільноти Microsoft Learn, вказавши, що дотримувався інструкцій з довідкових матеріалів самої компанії. Як і раніше, телефонна активація доступна через стандартний шлях у системі: розділ активації в налаштуваннях Windows з вибором варіанта активації по телефону.

 

Пізніше увагу до ситуації привернув інший користувач Бен Кляйнберг, який опублікував відео на YouTube. За його словами, телефонна активація не працює відразу на кількох версіях Windows, включаючи Windows 11, Windows 10 і навіть Windows 7. При спробі скористатися цим методом користувач чує автоматичне голосове повідомлення, в якому йдеться про те, що підтримка активації продукту переведена в онлайн-режим, а для завершення процедури пропонується перейти на спеціальний веб-порт.

 

Способи активувати Windows

 

Формально можна було б припустити, що такий застарілий спосіб активації давно виведено з експлуатації. Однак проблема в тому, що Microsoft досі вказує телефонну активацію як допустимий варіант у документації. Для деяких користувачів, особливо тих, хто працює зі старими версіями операційних систем, це залишається важливим. У таких випадках онлайн активація або недоступна, або працює нестабільно через поступове відключення серверів для застарілих ОС.

 

У ситуації з Беном телефонна активація була потрібна через використання OEM-ключа, який не можна активувати безпосередньо в Windows 7. Сервери активації для цієї версії системи вже майже повністю виведені з експлуатації. Після дзвінка на автоматичну лінію користувач отримав SMS з посиланням на онлайн-портал активації, проте під час переходу по ній система відразу зажадала вхід до облікового запису Microsoft. Це фактично зводить нанівець саму ідею офлайн-активації, заради якої існував телефонний метод.

 

Додаткові складнощі виникли на етапі роботи з браузером. Спочатку Бен не зміг отримати код підтвердження на iPhone під час використання Firefox, але після переходу на Safari проблема зникла. У результаті він все ж таки отримав необхідні коди і зміг активувати Windows 7 і Office, проте сам експеримент лише підтвердив головний висновок: телефонна активація більше не функціонує, незважаючи на те, що формально продовжує існувати в довідкових матеріалах Microsoft.

 

На цьому фоні варто нагадати, що в грудні компанія також закрила вразливість, яка дозволяла активувати Windows у піратський спосіб через KMS. Спільно ці кроки вказують на послідовне згортання всіх альтернативних та офлайн-механізмів активації, навіть якщо вони ще згадуються в офіційній документації.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
179
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
12
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
07.01.26 | 07.01
Активувати Windows через телефон онлайн більше не можна   
Windows 11 lifestyle

Телефонна активація більше не функціонує, незважаючи на те, що формально продовжує існувати в довідкових матеріалах Microsoft.

06.01.26 | 18.29
Samsung Galaxy S26 будуть коштувати як Galaxy S25. Компанія зафіксує ціну    
Samsung Galaxy S24 vs S25 Ultra

Samsung зіткнулася зі зростанням витрат і коливаннями валютних курсів, проте вважав за краще не переводити додаткові витрати на покупців

07.01.26 | 07.01
Активувати Windows через телефон онлайн більше не можна
06.01.26 | 18.29
Samsung Galaxy S26 будуть коштувати як Galaxy S25. Компанія зафіксує ціну
06.01.26 | 15.46
MediaTek Dimensity 7100 – 8-ядерний CPU з підтримкою камер 200 Мпікс
06.01.26 | 12.35
Китайці розробили електронну шкіру, яка дозволить роботам відчувати біль.
06.01.26 | 09.51
Garmin стежитиме за харчуванням користувача за фотографіями їжі
06.01.26 | 07.03
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления
05.01.26 | 19.08
5G в Україні запустять вже у січні
05.01.26 | 17.35
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовий телевізор із новою технологією Micro RGB
05.01.26 | 16.22
Samsung Galaxy A17 5G та Tab A11+ – бюджетні смартфон та планшет
05.01.26 | 12.50
Старт продажів Poco M8 та Poco M8 Pro запланований на 8 січня 2025 року. Перші 380 покупців отримають подарунки
05.01.26 | 12.11
Xiaomi представила настільну зарядну станцію сумарною потужністю 2500 Вт
05.01.26 | 07.09
Стало відомо якими будуть ноутбуки LG gram 2026 року
04.01.26 | 17.11
10-річне дослідження: цифрові пристрої викликають тривожність через роки
04.01.26 | 09.18
Пристрої ASUS стануть дорожчими
03.01.26 | 15.20
CD Projekt RED продала магазин GOG