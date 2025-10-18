Акции Xiaomi упали из-за смертельной ДТП с участием электрокара SU7

Акции китайского технологического гиганта Xiaomi резко упали в понедельник, 13 октября 2025 года, после сообщений о смертельной аварии электромобиля SU7 в Чэнду, в результате которой погиб водитель. На Гонконгской бирже падение достигло 8,7% — это худший показатель с апреля, сообщает CNBC.

По данным очевидцев и опубликованным видео, прохожие не смогли открыть двери автомобиля, чтобы спасти пассажира. Полиция уточнила, что авария произошла после столкновения Xiaomi SU7 с другим седаном. Погиб 31-летний водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Представители Xiaomi пока не комментировали инцидент.

Это уже второе смертельное ДТП с участием SU7 в этом году, что вновь вызывает вопросы к надёжности систем «умного вождения» и безопасности электронных дверных ручек.

Электронные ручки, которые активно применяются Tesla и другими производителями электромобилей, работают на сенсорной основе и могут отказаться открываться при пожаре или отключении питания. В Китае уже рассматривают возможность запрета таких механизмов, а в США NHTSA начала расследование в отношении около 174 000 Tesla Model Y из-за аналогичных проблем.

Инцидент вновь подчеркнул важность безопасности современных электромобилей и потенциальные риски, связанные с применением новых технологий.