Акции Xiaomi упали из-за смертельной ДТП с участием электрокара SU718.10.25
Акции китайского технологического гиганта Xiaomi резко упали в понедельник, 13 октября 2025 года, после сообщений о смертельной аварии электромобиля SU7 в Чэнду, в результате которой погиб водитель. На Гонконгской бирже падение достигло 8,7% — это худший показатель с апреля, сообщает CNBC.
По данным очевидцев и опубликованным видео, прохожие не смогли открыть двери автомобиля, чтобы спасти пассажира. Полиция уточнила, что авария произошла после столкновения Xiaomi SU7 с другим седаном. Погиб 31-летний водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Представители Xiaomi пока не комментировали инцидент.
Это уже второе смертельное ДТП с участием SU7 в этом году, что вновь вызывает вопросы к надёжности систем «умного вождения» и безопасности электронных дверных ручек.
Электронные ручки, которые активно применяются Tesla и другими производителями электромобилей, работают на сенсорной основе и могут отказаться открываться при пожаре или отключении питания. В Китае уже рассматривают возможность запрета таких механизмов, а в США NHTSA начала расследование в отношении около 174 000 Tesla Model Y из-за аналогичных проблем.
Инцидент вновь подчеркнул важность безопасности современных электромобилей и потенциальные риски, связанные с применением новых технологий.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Акции Xiaomi упали из-за смертельной ДТП с участием электрокара SU7 Xiaomi автомобиль электротранспорт
Это уже второе смертельное ДТП с участием Xiaomi SU7 в этом году, что вновь вызывает вопросы к надёжности систем
Бесплатный VPN появился в браузере Mozilla Firefox Mozilla VPN браузер
Mozilla начала тестирование встроенного бесплатного VPN в браузере Firefox. Пока функция находится на стадии беты, которую компания называет “новым экспериментом”.
Акции Xiaomi упали из-за смертельной ДТП с участием электрокара SU7
Бесплатный VPN появился в браузере Mozilla Firefox
Восстановить аккаунт Google можно будет с помощью друзей
Новая гарнитура Apple Vision Pro получила процессор M5 и цену $3500
Toyota представила новую мультимедийную систему
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV
Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5
Укрпочта анонсировала запуск своей сети почтоматов. Первый 100 появятся до конца года
Google позволит скрыть рекламу в поиске
IDC: несмотря на торговую войну рынок смартфонов растет
Магазин приложений Pebble снова начинает работать
HBO Max уже доступен в Украине за €7,99 в місяць