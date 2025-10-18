Акції Xiaomi впали через смертельну ДТП за участю електрокара SU7

Акції китайського технологічного гіганта Xiaomi різко впали в понеділок, 13 жовтня 2025 року, після повідомлень про смертельну аварію електромобіля SU7 в Ченду, внаслідок якої загинув водій. На Гонконзькій біржі падіння досягло 8,7% — це найгірший показник із квітня, повідомляє CNBC.

За даними очевидців та опублікованими відео, перехожі не змогли відчинити двері автомобіля, щоб врятувати пасажира. Поліція уточнила, що аварія сталася після зіткнення з Xiaomi SU7 з іншим седаном. Загинув 31-річний водій, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Представники Xiaomi поки що не коментували інцидент.

Це вже друга смертельна ДТП за участю SU7 цього року, що знову викликає питання до надійності систем «розумного керування» та безпеки електронних дверних ручок.

Електронні ручки, які активно застосовуються Tesla та іншими виробниками електромобілів, працюють на сенсорній основі та можуть відмовитися відкриватися під час пожежі або відключення живлення. У Китаї вже розглядають можливість заборони таких механізмів, а в США NHTSA розпочала розслідування щодо близько 174 000 Tesla Model Y через аналогічні проблеми.

Інцидент знову наголосив на важливості безпеки сучасних електромобілів та потенційні ризики, пов’язані із застосуванням нових технологій.