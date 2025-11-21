Ajax Systems Special Event: 55 новых устройств, беспроводные девайсы с Grade 3, Superior MegaHub для 999 устройств

Компания Ajax Systems 21 ноября провела седьмую презентацию Ajax Special Event, которую в этом году объединил лозунг «Смелость быть первыми». Событие транслировали на 26 языках, она собрала 13 спикеров, охватила 94 офлайн-встречи в 35 странах и стала площадкой для объявления 55 новых устройств. Главная презентация состоялась во Франкфурте и собрала профессионалов в области безопасности из разных регионов.

Беспроводные устройства Grade 3

В центре анонсов оказалась первая в мире беспроводная система защиты от вторжения класса Grade 3. Она включает в себя датчики движения и открывания, клавиатуры, сирены, тревожные кнопки, ретрансляторы и централь Superior Hub G3 Jeweller. Компания отмечает, что новое решение может использоваться на объектах повышенного риска, в частности, в банковской сфере, и работает на базе технологии Superior Jeweller, которая имеет повышенную дальность и устойчивость связи. Продажи устройств Grade 3 ожидаются в конце 2025 года.

Камеры с вариофокальным объективом

Еще одним направлением, подвергшимся расширению, стало видеонаблюдение. В серии Baseline появились камеры HLVF с моторизованным вариофокальным объективом и видеорегистраторы NVR H2D с поддержкой двух жестких дисков и возможностью подключения к 16 камерам через PoE. В серии Superior представили камеры с гибридной подсветкой, моторизированным объективом P-Iris и двухсторонней аудиосвязью. Отдельно продемонстрировали Superior NVR – видеорегистратор со встроенным ИИ, рассчитанный на до 32 каналов и хранение больших объемов видео. Новые модели Baseline поступят в продажу в начале 2026 года, Superior – в первом квартале того же года.

Superior MegaHub

Особое внимание во время презентации привлек Superior MegaHub – централь, способная поддерживать до 999 устройств. Она сертифицирована по Grade 3 и ориентирована на крупные объекты типа торговых и бизнес-центров, складов и заводов. Компания сообщила, что новинка станет доступна в первом квартале 2026 года. Наряду с ней представили Superior Hub Hybrid 2, который теперь поддерживает 250 смежных устройств, а также соответствует стандарту Grade 3. Его запуск запланирован на конец 2025 года.

Новые датчики типа «штора»

Линейка Baseline для защиты периметра пополнилась двумя датчиками типа «штора». Один из них – Curtain Outdoor Mini Jeweller – создан для контроля узких зон вроде дверей и окон. Другой – CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller – получил собственную камеру и функции фотоверификации. Оба устройства должны поступить в продажу в конце 2025 года.

Hub BP Jeweller

Компания также объявила об обновлении для хаба Hub BP Jeweller, работающего от батарей. Новая конфигурация получила режим экономии энергии, который продлевает работу устройства до четырех лет от одной батареи. Обновленная модель уже продается в отдельных странах, более широкий выход ожидается в первом квартале 2026 года.

Сервисы Ajax

Отдельную часть презентации посвятили сервисам Ajax. Компания расширяет инструменты, обеспечивающие подписочную модель взаимодействия с пользователями. Среди доступных решений – SIM-карта Ajax для резервной связи, Ultra DP для двухканальной передачи данных, облачное хранилище Cloud Storage для хранения видео и Photo Mode для фотоверификации тревог. Кроме того, инженеры теперь могут оплачивать активацию сервисов непосредственно в Ajax PRO, а до конца года такие возможности получат и конечные пользователи.

EN54 Line

Завершающим блоком стала новая линейка EN54 Line – беспроводная система пожарной защиты и оповещения для коммерческих объектов. Она ориентирована на быстрое развертывание без сложного программирования и доступна для заказа, а ее географию продаж планируют расширить в начале 2026 года.

В этом году Ajax Special Event продемонстрировал масштабное расширение экосистемы компании — от систем защиты от вторжения и видеонаблюдения до пожарной безопасности и автоматизации. Новые решения формируют инфраструктуру, которую компания позиционирует как комплексную платформу для разных типов объектов и сценариев использования.