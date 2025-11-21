Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв  

Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв21.11.25
Компанія Ajax Systems 21 листопада провела сьому презентацію Ajax Special Event, яку цього року об’єднало гасло «Сміливість бути першими». Подія транслювали 26 мовами, вона зібрала 13 спікерів, охопила 94 офлайн-зустрічі в 35 країнах і стала майданчиком для оголошення 55 нових пристроїв. Головна презентація відбулася у Франкфурті та зібрала професіоналів у галузі безпеки з різних регіонів.
Бездротові пристрої Grade 3
У центрі анонсів виявилася перша в світі бездротова система захисту від вторгнення класу Grade 3. Вона включає датчики руху і відкривання, клавіатури, сирени, тривожні кнопки, ретранслятори і централь Superior Hub G3 Jeweller. Компанія зазначає, що нове рішення може використовуватися на об’єктах підвищеного ризику, зокрема, у банківській сфері, та працює на базі технології Superior Jeweller, яка має підвищену дальність та стійкість зв’язку. Продаж пристроїв Grade 3 очікується наприкінці 2025 року.
Камери з варіофокальним об’єктивом
Ще одним напрямком, що зазнав розширення, стало відеоспостереження. У серії Baseline з’явилися камери HLVF з моторизованим варіофокальним об’єктивом та відеореєстратори NVR H2D з підтримкою двох жорстких дисків та можливістю підключення до 16 камер через PoE. У серії Superior представили камери з гібридним підсвічуванням, моторизованим об’єктивом P-Iris та двостороннім аудіозв’язком. Окремо продемонстрували Superior NVR – відеореєстратор із вбудованим ІІ, розрахований на до 32 каналів та зберігання великих обсягів відео. Нові моделі Baseline надійдуть у продаж на початку 2026 року, Superior – у першому кварталі того ж року.
Superior MegaHub
Особливу увагу під час презентації привернув Superior MegaHub – централь, здатна підтримувати до 999 пристроїв. Вона сертифікована по Grade 3 та орієнтована на великі об’єкти типу торгових та бізнес-центрів, складів та заводів. Компанія повідомила, що новинка стане доступною у першому кварталі 2026 року. Поряд із нею представили Superior Hub Hybrid 2, який тепер підтримує 250 суміжних пристроїв, а також відповідає стандарту Grade 3. Його запуск заплановано на кінець 2025 року.
Нові датчики типу “штора”
Лінійка Baseline для захисту периметра поповнилася двома датчиками типу “штора”. Один із них – Curtain Outdoor Mini Jeweller – створений для контролю вузьких зон на кшталт дверей та вікон. Інший – CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller – отримав власну камеру та функції фотоверифікації. Обидва пристрої мають надійти у продаж наприкінці 2025 року.
Hub BP Jeweller
Компанія також оголосила про оновлення хаба Hub BP Jeweller, що працює від батарей. Нова конфігурація набула режиму економії енергії, який продовжує роботу пристрою до чотирьох років від однієї батареї. Оновлена модель вже продається в окремих країнах, ширший вихід очікується у першому кварталі 2026 року.
Сервіси Ajax
Окрему частину презентації присвятили сервісам Ajax. Компанія розширює інструменти, що забезпечують передплату взаємодії з користувачами. Серед доступних рішень – SIM-карта Ajax для резервного зв’язку, Ultra DP для двоканальної передачі даних, хмарне сховище Cloud Storage для зберігання відео та Photo Mode для фотоверифікації тривог. Крім того, інженери можуть оплачувати активацію сервісів безпосередньо в Ajax PRO, а до кінця року такі можливості отримають і кінцеві користувачі.
EN54 Line
Завершальним блоком стала нова лінійка EN54 Line – бездротова система пожежного захисту та оповіщення для комерційних об’єктів. Вона орієнтована на швидке розгортання без складного програмування та доступна для замовлення, а її географію продажів планують розширити на початку 2026 року.
Цього року Ajax Special Event продемонстрував масштабне розширення екосистеми компанії – від систем захисту від вторгнення та відеоспостереження до пожежної безпеки та автоматизації. Нові рішення формують інфраструктуру, яку компанія позиціонує як комплексну платформу для різних типів об’єктів та сценаріїв використання.
