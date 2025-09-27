Ajax Systems открыла лабораторию конструирования и робототехники в КПИ27.09.25
Ajax Systems открыла лабораторию Mechanical Design & Robotics Lab в сотрудничестве с Национальным техническим университетом Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (КПИ). Это уже пятая лаборатория в рамках образовательной инициативы Ajax Next, направленной на развитие инженерного образования в Украине.
Лаборатория разместилась на Приборостроительном факультете КПИ и рассчитана на двадцать рабочих мест. В ней есть зона проектирования с компьютерной техникой для аудиторной работы и мастерская для разработки макетов.
Студенты получат доступ к современному оборудованию — от токарных и фрезерных станков до робототехнических систем и измерительных приборов. Это позволит изучать конструирование, робототехнику и получать практические навыки, востребованные на рынке. Для обучения также будут использоваться студенческие разработки, созданные во время прошлых интернатур, например робот-манипулятор, который может перемещать предметы по заданной траектории.
В лаборатории будет работать отдельная команда преподавателей, инженеров и администраторов. Специалисты Ajax Systems будут оставаться с ними на постоянной связи, чтобы обучать работе с оборудованием и поддерживать развитие студенческих проектов. Пространство открыто для всех студентов университета, которые хотят создавать собственные инженерные разработки или проводить исследования. Здесь будут проходить мастер-классы по робототехнике, автоматизации, метрологии, оптике, а также практические занятия и стажировки от Ajax Systems. Уже в ноябре 2025 года стартует первая программа по направлению Mechanical Engineering.
С момента запуска инициативы Ajax Next компания провела десять интернатур, создала пять современных лабораторий, где опыт получили более 1800 студентов. Часть из них — 44 выпускника — присоединились к команде Ajax Systems.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax Systems открыла лабораторию конструирования и робототехники в КПИ Ajax образование события в Украине
Лаборатория Ajax Next разместилась на Приборостроительном факультете КПИ и рассчитана на двадцать рабочих мест
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ искусственный интеллект
Casio представила в США и Великобритании своего необычного робота-компаньона Moflin — мягкого «пушистика» с искусственным интеллектом
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ
Samsung получила права на еще 8 аудио брендов
Смартфоны Xiaomi 15T и15T Pro: получили Dimensity 9400+, накопитель UFS 4.1 и увеличенный аккумулятор
Клавиатура Logitech Signature Slim Solar Plus K980 имеет бесконечную автономностью благодаря зарядке от солнца
Вышел новый трейлер сюжетной компании Battlefield 6
WhatsApp добавил переводы сообщений. На украинский пока только в iOS
Представлены смартфоны серии Xiaomi 17: два екрана, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор 7000 мАч
Подписка Google AI Plus стала доступна в Украине
В Samsung One UI 8.5 откажутся интеграции с Microsoft OneDrive
Xiaomi Band 10 выпустили в золотой версии
Montblanc E Ink Digital Paper — электронный блокнот на E Ink за $905
Эти наушники Bang & Olufsen дороже iPhone 17
Сервис HBO Max появился в Украине