Ajax Systems открыла лабораторию конструирования и робототехники в КПИ

Ajax Systems открыла лабораторию Mechanical Design & Robotics Lab в сотрудничестве с Национальным техническим университетом Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (КПИ). Это уже пятая лаборатория в рамках образовательной инициативы Ajax Next, направленной на развитие инженерного образования в Украине.

Лаборатория разместилась на Приборостроительном факультете КПИ и рассчитана на двадцать рабочих мест. В ней есть зона проектирования с компьютерной техникой для аудиторной работы и мастерская для разработки макетов.

Студенты получат доступ к современному оборудованию — от токарных и фрезерных станков до робототехнических систем и измерительных приборов. Это позволит изучать конструирование, робототехнику и получать практические навыки, востребованные на рынке. Для обучения также будут использоваться студенческие разработки, созданные во время прошлых интернатур, например робот-манипулятор, который может перемещать предметы по заданной траектории.

В лаборатории будет работать отдельная команда преподавателей, инженеров и администраторов. Специалисты Ajax Systems будут оставаться с ними на постоянной связи, чтобы обучать работе с оборудованием и поддерживать развитие студенческих проектов. Пространство открыто для всех студентов университета, которые хотят создавать собственные инженерные разработки или проводить исследования. Здесь будут проходить мастер-классы по робототехнике, автоматизации, метрологии, оптике, а также практические занятия и стажировки от Ajax Systems. Уже в ноябре 2025 года стартует первая программа по направлению Mechanical Engineering.

С момента запуска инициативы Ajax Next компания провела десять интернатур, создала пять современных лабораторий, где опыт получили более 1800 студентов. Часть из них — 44 выпускника — присоединились к команде Ajax Systems.