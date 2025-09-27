Ajax Systems відкрила лабораторію конструювання та робототехніки в КПІ27.09.25
Ajax Systems відкрила лабораторію Mechanical Design & Robotics Lab у співпраці з Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (КПІ). Це вже п’ята лабораторія у рамках освітньої ініціативи Ajax Next, спрямованої на розвиток інженерної освіти в Україні.
Лабораторія розмістилася на Приладобудівному факультеті КПІ та розрахована на двадцять робочих місць. Вона має зону проектування з комп’ютерною технікою для аудиторної роботи та майстерню для розробки макетів.
Студенти отримають доступ до сучасного обладнання – від токарних та фрезерних верстатів до робототехнічних систем та вимірювальних приладів. Це дозволить вивчати конструювання, робототехніку та отримувати практичні навички, потрібні на ринку. Для навчання також будуть використовуватися студентські розробки, створені під час минулих інтернатур, наприклад, робот-маніпулятор, який може переміщати предмети по заданій траєкторії.
У лабораторії працюватиме окрема команда викладачів, інженерів та адміністраторів. Фахівці Ajax Systems залишатимуться з ними на постійному зв’язку, щоб навчати роботі з обладнанням та підтримувати розвиток студентських проектів. Простір відкритий для всіх студентів університету, які хочуть створювати власні інженерні розробки чи проводити дослідження. Тут проходитимуть майстер-класи з робототехніки, автоматизації, метрології, оптики, а також практичні заняття та стажування від Ajax Systems. Вже у листопаді 2025 року стартує перша програма за напрямом Mechanical Engineering.
З моменту запуску ініціативи Ajax Next компанія провела десять інтернатур, створила п’ять сучасних лабораторій, де досвід здобули понад 1800 студентів. Частина з них – 44 випускники – приєдналися до команди Ajax Systems.
