Adobe Premiere выходит на iPhone и будет бесплатным

Adobe объявила о скором запуске мобильной версии видеоредактора Premiere для iPhone. Приложение будет бесплатным, а его релиз запланирован на 30 сентября. В App Store уже появилась страница продукта, при этом компания параллельно работает и над версией для Android.

Мобильный Premiere получит многодорожечный таймлайн, похожий на десктопную версию. Пользователям будут доступны разные аудиоформаты, возможность обрезки, наложения и редактирования видео с точностью до кадра. Также предусмотрены автоматические субтитры с возможностью стилизации, неограниченное количество видео-, аудио- и текстовых слоев, поддержка 4K HDR и ряд других инструментов.

В приложение внедрены функции генеративного искусственного интеллекта. Среди них Generative Sound Effects, позволяющий создавать звуковые эффекты по текстовым подсказкам или при помощи собственного голоса, а также Enhance Speech, улучшающий качество записанного голоса.

Кроме того, в мобильную версию интегрирован Adobe Firefly, обеспечивающий доступ к фото-, видео- и аудиоресурсам и позволяющий генерировать собственные элементы для монтажа на основе текстовых запросов. Как и в настольной версии, будут доступны материалы Adobe Stock и шрифты Adobe Fonts.

Несмотря на бесплатное распространение, часть расширенных функций и дополнительное облачное хранилище останутся платными. Ранее в этом году Adobe представила мобильный Photoshop с поддержкой искусственного интеллекта и синхронизацией с вебверсией. Сначала приложение появилось на iOS, а в июне стало доступно и на Android.