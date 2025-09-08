Adobe Premiere виходить на iPhone і буде безкоштовним

Adobe оголосила про швидкий запуск мобільної версії відеоредактора Premiere для iPhone. Додаток буде безкоштовним, а його реліз заплановано на 30 вересня. У App Store вже з’явилася сторінка продукту, при цьому компанія паралельно працює над версією для Android.

Мобільний Premiere отримає багатодорожковий таймлайн, схожий на десктопну версію. Користувачам будуть доступні різні аудіоформати, можливість обрізання, накладання та редагування відео з точністю до кадру. Також передбачені автоматичні субтитри з можливістю стилізації, необмежену кількість відео-, аудіо- та текстових шарів, підтримка 4K HDR та ряд інших інструментів.

Додаток впроваджено функції генеративного штучного інтелекту. Серед них Generative Sound Effects, що дозволяє створювати звукові ефекти за текстовими підказками або за допомогою власного голосу, а також Enhance Speech, що покращує якість записаного голосу.

Крім того, в мобільну версію інтегровано Adobe Firefly, що забезпечує доступ до фото-, відео- та аудіоресурсів та дозволяє генерувати власні елементи для монтажу на основі текстових запитів. Як і в настільній версії, будуть доступні матеріали Adobe Stock та шрифти Adobe Fonts.

Незважаючи на безкоштовне розповсюдження, частина розширених функцій та додаткове хмарне сховище залишаться платними. Раніше цього року Adobe представила мобільний Photoshop із підтримкою штучного інтелекту та синхронізацією з вебверсією. Спочатку додаток з’явився на iOS, а в червні став доступним і на Android.