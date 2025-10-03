Adobe Premiere для iPhone c ИИ-инструментами поддерживает 4K HDR. На Android будет позже03.10.25
Adobe выпустила мобильную версию Premiere для iPhone — это первый релиз приложения, о котором компания объявила в начале сентября. Версия для Android пока находится в разработке.
Программа распространяется бесплатно и поддерживает монтаж сразу нескольких дорожек с видео, музыкой, текстом и эффектами. Пользователи могут редактировать ролики в формате 4K HDR, автоматически создавать субтитры, управлять цветокоррекцией, тенями и шумом. Для видео, снятых на смартфон, доступна функция быстрого подавления фоновых звуков и усиления диалогов.
Мобильный Premiere получил и инструменты на базе искусственного интеллекта Firefly. С их помощью можно генерировать звуковые эффекты по текстовому запросу или даже по насвистыванному мотиву, создавать изображения и стикеры, а также превращать картинки в короткие видеоролики для плавных переходов. Эти возможности работают по системе кредитов, тогда как стоковая библиотека Adobe с фото, аудио и видеоконтентом доступна бесплатно.
Проекты, созданные на iPhone, можно переносить в десктопную версию Premiere через Adobe Cloud, однако обратная синхронизация — с компьютера на мобильное приложение — пока недоступна.
Запуск Premiere на iOS усиливает конкуренцию на рынке мобильных видеоредакторов, где уже представлены CapCut от ByteDance, Meta Edits, Captions и InVideo. Одновременно компания расширяет линейку своих мобильных приложений, в которую уже входят Photoshop и отдельное приложение Firefly.
