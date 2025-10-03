Adobe Premiere для iPhone з ШІ-інструментами підтримує 4K HDR. На Android буде пізніше

Adobe випустила мобільну версію Premiere для iPhone – це перший реліз програми, про яку компанія оголосила на початку вересня. Версія для Android поки що знаходиться в розробці.

Програма розповсюджується безкоштовно та підтримує монтаж одразу кількох доріжок з відео, музикою, текстом та ефектами. Користувачі можуть редагувати ролики у форматі 4K HDR, автоматично створювати субтитри, керувати корекцією кольору, тінями і шумом. Для відео, знятих на смартфон, доступна функція швидкого придушення фонових звуків та посилення діалогів.

Мобільний Premiere отримав інструменти на базі штучного інтелекту Firefly. З їх допомогою можна генерувати звукові ефекти за текстовим запитом або навіть за насвистуваним мотивом, створювати зображення та стікери, а також перетворювати картинки на короткі відеоролики для плавних переходів. Ці можливості працюють за системою кредитів, тоді як стоковий бібліотека Adobe з фото, аудіо і відеоконтентом доступна безкоштовно.

Проекти, створені на iPhone, можна переносити в десктопну версію Premiere через Adobe Cloud, проте зворотна синхронізація – з комп’ютера на мобільний додаток – поки що недоступна.

Запуск Premiere на iOS посилює конкуренцію на ринку мобільних відеоредакторів, де вже представлені CapCut від ByteDance, Meta Edits, Captions та InVideo. Одночасно компанія розширює лінійку своїх мобільних додатків, до якої вже входять Photoshop та окрема програма Firefly.