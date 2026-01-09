Acer Veriton — новая линейка устройств от мини AI станции до мощного Tower ПК   

Acer Veriton — новая линейка устройств от мини AI станции до мощного Tower ПК09.01.26
На выставке CES 2026 компания Acer анонсировала пять новых настольных систем семейства Veriton, ориентированных на корпоративный сегмент и бизнес-пользователей. В обновлённую линейку вошли компактная рабочая министанция на платформе AMD, два моноблока формата «всё в одном» на процессорах Intel, классический производительный Tower-ПК, а также более доступное решение, рассчитанное на малый и средний бизнес.
Устройства линейки Acer Veriton
Одной из ключевых новинок стала компактная рабочая станция Veriton RA100 AI с габаритами 203 × 192 × 70 мм. Модель адресована дизайнерам, инженерам, разработчикам решений в сфере искусственного интеллекта и представителям креативных профессий. Система построена на процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 и графике AMD Radeon 8060S, что обеспечивает до 50 TOPS производительности нейронного процессора и до 60 TFLOPS в задачах общего назначения. По информации Acer, такие характеристики позволяют запускать локальные ИИ-модели с обработкой до 120 миллиардов параметров. Veriton RA100 AI поддерживает до 128 ГБ памяти LPDDR5X и твердотельные накопители объёмом до 4 ТБ, предлагает три режима работы — от тихого до максимальной производительности — и оснащается современными интерфейсами Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и сетевым портом Ethernet 2,5 Гбит/с.
Моноблоки Acer Veriton
В сегменте моноблоков Acer представила модели Veriton Vero 4000 и Veriton Vero 6000. Оба устройства выполнены в формате «всё в одном» и оснащаются процессорами Intel Core Ultra 9 серии 200 с интегрированной графикой. Системы поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельные накопители объёмом до 2 ТБ. Моноблоки получили 23,8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, а также 5-мегапиксельную инфракрасную камеру с механической шторкой. Устройства соответствуют военному стандарту MIL-STD-810H и имеют сертификаты EPEAT Gold и EnergyStar 9.0. В оснащение также входят стереодинамики, беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модуль безопасности TPM 2.0 и замок Kensington. Модель Veriton Vero 6000 дополнительно поддерживает платформу Intel vPro, ориентированную на централизованное управление и усиленную защиту корпоративной инфраструктуры.
Для малого и среднего бизнеса Acer подготовила моноблок Veriton 2000. Он оснащается процессорами Intel Core Ultra 7 серии 200, поддерживает до 64 ГБ памяти DDR5 и NVMe-накопители объёмом до 1 ТБ. За беспроводное подключение отвечают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. По остальным характеристикам Veriton 2000 во многом повторяет старшие модели серии Vero, сохраняя схожий подход к конструкции и оснащению.
Топовые девайсы Acer Veriton
Отдельно была показана система Veriton 2000 Large Tower, ориентированная на сценарии с повышенными требованиями к производительности. Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 9 серии 200 и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 на архитектуре Blackwell с заявленной производительностью до 1 801 AI TOPS. ПК поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельные накопители формата M.2 2280 PCIe Gen 4 объёмом до 2 ТБ, а также оснащается интерфейсами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Модель получила сертификацию Energy Star и EPEAT Bronze, что указывает на соответствие требованиям энергоэффективности и экологических стандартов.
Acer сообщила, что все представленные системы семейства Veriton поступят в продажу на европейском рынке в течение первого квартала 2026 года. Информация о стоимости новых настольных ПК будет объявлена позднее.
