Acer Veriton – нова лінійка пристроїв від міні AI станції до потужного Tower ПК

На виставці CES 2026 компанія Acer анонсувала п’ять нових настільних систем сімейства Veriton, орієнтованих на корпоративний сегмент та бізнес-користувачів. До оновленої лінійки увійшли компактна робоча міністанція на платформі AMD, два моноблоки формату «все в одному» на процесорах Intel, класичний продуктивний Tower-ПК, а також доступніше рішення, розраховане на малий та середній бізнес.

Пристрої лінійки Acer Veriton

Однією з ключових новинок стала компактна робоча станція Veriton RA100 AI з габаритами 203×192×70 мм. Модель адресована дизайнерам, інженерам, розробникам рішень у сфері штучного інтелекту та представникам креативних професій. Система побудована на процесорі AMD Ryzen AI Max+ 395 та графіку AMD Radeon 8060S, що забезпечує до 50 TOPS продуктивності нейронного процесора та до 60 TFLOPS у завданнях загального призначення. Такі характеристики дозволяють запускати локальні ІІ-моделі з обробкою до 120 мільярдів параметрів. Veriton RA100 AI підтримує до 128 ГБ пам’яті LPDDR5X та твердотільні накопичувачі об’ємом до 4 ТБ, пропонує три режими роботи – від тихого до максимальної продуктивності – та оснащується сучасними інтерфейсами Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та мережевим портом Ethernet 2,5.

Моноблоки Acer Veriton

У сегменті моноблоків Acer представила моделі Veriton Vero 4000 та Veriton Vero 6000. Обидва пристрої виконані у форматі «все в одному» та оснащуються процесорами Intel Core Ultra 9 серії 200 з інтегрованою графікою. Системи підтримують до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та твердотільні накопичувачі об’ємом до 2 ТБ. Моноблоки отримали 23,8-дюймовий сенсорний дисплей з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц, а також 5-мегапіксельну інфрачервону камеру з механічною шторкою. Пристрої відповідають військовому стандарту MIL-STD-810H та мають сертифікати EPEAT Gold та EnergyStar 9.0. У оснащення також входять стереодинаміки, бездротові модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, модуль безпеки TPM 2.0 та замок Kensington. Модель Veriton Vero 6000 додатково підтримує платформу Intel vPro, орієнтовану на централізоване керування та посилений захист корпоративної інфраструктури.

Для малого та середнього бізнесу Acer підготувала моноблок Veriton 2000. Він оснащується процесорами Intel Core Ultra 7 серії 200, підтримує до 64 ГБ пам’яті DDR5 та NVMe-накопичувачі об’ємом до 1 ТБ. За бездротове підключення відповідають модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. За іншими характеристиками Veriton 2000 багато в чому повторює старші моделі серії Vero, зберігаючи подібний підхід до конструкції та оснащення.

Топові девайси Acer Veriton

Окремо було показано систему Veriton 2000 Large Tower, орієнтовану на сценарії з підвищеними вимогами до продуктивності. Усередині встановлений процесор Intel Core Ultra 9 серії 200 та дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 на архітектурі Blackwell із заявленою продуктивністю до 1801 AI TOPS. ПК підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та твердотільні накопичувачі формату M.2 2280 PCIe Gen 4 об’ємом до 2 ТБ, а також оснащується інтерфейсами Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Модель отримала сертифікацію Energy Star та EPEAT Bronze, що вказує на відповідність вимогам енергоефективності та екологічних стандартів.

Acer повідомила, що всі представлені системи сімейства Veriton надійдуть у продаж на європейському ринку протягом першого кварталу 2026 року. Інформація про вартість нових настільних ПК буде оголошена пізніше.