Acer Iconia X12 и Iconia X14 — новая серия универсальных планшетов08.09.25
На выставке IFA 2025 в Берлине Acer представила два новых планшета — Iconia X12 и Iconia X14. Оба устройства работают на Android 15, оснащены яркими OLED-дисплеями и рассчитаны на мультимедиа, творчество и повседневные задачи.
Acer Iconia X12 — лёгкий планшет с 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем (2560×1600 пикселей). Оснащён энергоэффективным чипом MediaTek Helio G99, обеспечивающим до 16 часов работы без подзарядки.
Планшет имеет 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище до 256 ГБ с возможностью расширения через microSD. Поддержка стилуса и магнитной клавиатуры делает X12 удобным для заметок, рисования и работы на ходу. Вес — 500 г.
Acer Iconia X14 получил 14-дюймовый OLED-дисплей (1920×1200 пикселей) и встроенный нейропроцессор (NPU) для ускоренной работы ИИ-функций. Планшет оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, накопителем UFS 3.1 до 256 ГБ, четырьмя динамиками, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Вес — 910 г.
Обе модели оснащены USB-C, поддержкой microSD до 1 ТБ и могут использоваться как беспроводной дисплей для ноутбука. Планшеты поступят в продажу в Европе в первом квартале 2026 года по цене:
- Acer Iconia X12 — от €369
- Acer Iconia X14 — от €310
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Acer Iconia X12 и Iconia X14 — новая серия универсальных планшетов Acer IFA планшет
Планшеты Acer Iconia X12 и Iconia X14 работают на Android 15, оснащены яркими OLED-дисплеями и рассчитаны на мультимедиа, творчество и повседневные задачи.
Набор Lego Звезда смерти за $1000 стал самым большим в истории компании Lego
Продажи набора Lego Звезда смерти за $1000 начнутся 1 октября 2025 года для участников программы Lego Insiders, а с 4 октября набор появится в свободной продаже.
Acer Iconia X12 и Iconia X14 — новая серия универсальных планшетов
Электрический BMW iX3 имеет запас хода 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex — ноутбук с поворотным дисплеем
Adobe Premiere выходит на iPhone и будет бесплатным
Honda Prelude нового поколения выйдет уже этой осенью
Побит мировой рекорд высоты полета на самолете с солнечными панелями
В Корее одиноким старикам раздают роботов
ChatGPT довел эксдиректора Yahoo до убийства и суицида
Приложение Instagram наконец-то появилось на Apple iPad
Представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra с Dimensity 9400+ и Dynamic AMOLED 2X
Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V
Samsung представила две новые акустические системы на IFA 2025