Acer Iconia X12 и Iconia X14 — новая серия универсальных планшетов

На выставке IFA 2025 в Берлине Acer представила два новых планшета — Iconia X12 и Iconia X14. Оба устройства работают на Android 15, оснащены яркими OLED-дисплеями и рассчитаны на мультимедиа, творчество и повседневные задачи.

Acer Iconia X12 — лёгкий планшет с 12,6-дюймовым AMOLED-дисплеем (2560×1600 пикселей). Оснащён энергоэффективным чипом MediaTek Helio G99, обеспечивающим до 16 часов работы без подзарядки.

Планшет имеет 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище до 256 ГБ с возможностью расширения через microSD. Поддержка стилуса и магнитной клавиатуры делает X12 удобным для заметок, рисования и работы на ходу. Вес — 500 г.

Acer Iconia X14 получил 14-дюймовый OLED-дисплей (1920×1200 пикселей) и встроенный нейропроцессор (NPU) для ускоренной работы ИИ-функций. Планшет оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, накопителем UFS 3.1 до 256 ГБ, четырьмя динамиками, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Вес — 910 г.

Обе модели оснащены USB-C, поддержкой microSD до 1 ТБ и могут использоваться как беспроводной дисплей для ноутбука. Планшеты поступят в продажу в Европе в первом квартале 2026 года по цене:

Acer Iconia X12 — от €369

Acer Iconia X14 — от €310