Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів08.09.25
На виставці IFA 2025 у Берліні Acer представила два нові планшети — Iconia X12 та Iconia X14. Обидва пристрої працюють на Android 15, оснащені яскравими OLED-дисплеями та розраховані на мультимедіа, творчість та повсякденні завдання.
Acer Iconia X12 – легкий планшет з 12,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм (2560×1600 пікселів). Оснащений енергоефективним чіпом MediaTek Helio G99, який забезпечує до 16 годин роботи без підзарядки.
Планшет має 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище до 256 ГБ з можливістю розширення через microSD. Підтримка стілусу та магнітної клавіатури робить X12 зручним для нотаток, малювання та роботи на ходу. Вага – 500 г.
Acer Iconia X14 отримав 14-дюймовий OLED-дисплей (1920×1200 пікселів) та вбудований нейропроцесор (NPU) для прискореної роботи ІІ-функцій. Планшет оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, накопичувачем UFS 3.1 до 256 ГБ, чотирма динаміками, а також підтримкою Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4. Вага – 910 р.
Обидві моделі оснащені USB-C, підтримкою microSD до 1 ТБ та можуть використовуватись як бездротовий дисплей для ноутбука. Планшети надійдуть у продаж у Європі у першому кварталі 2026 року за ціною:
- Acer Iconia X12 – від €369
- Acer Iconia X14 — від €310
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів Acer IFA планшет
Планшети Acer Iconia X12 та Iconia X14 працюють на Android 15, оснащені яскравими OLED-дисплеями та розраховані на мультимедіа, творчість та повсякденні завдання.
Набір Lego Зірка смерті за $1000 став найбільшим в історії компанії Lego
Продаж Lego Зірка смерті за $1000 розпочнеться 1 жовтня 2025 року для учасників програми Lego Insiders, а з 4 жовтня набір з’явиться у вільному продажу.
Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів
Набір Lego Зірка смерті за $1000 став найбільшим в історії компанії
Електричний BMW iX3 має запас ходу 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex – ноутбук з поворотним дисплеєм
Adobe Premiere виходить на iPhone і буде безкоштовним
Honda Prelude нового покоління вийде вже цієї осені
Суд зобов’язав Google виплатити $425 млн за порушення конфіденційності користувачів
В Кореї роздають роботів самотнім людям похилого віку
ChatGPT довів ексдиректора Yahoo до вбивства та суїциду
Garmin Fenix 8 Pro перший годинник із супутниковим зв’язком та дисплеями MicroLED
Програма Instagram нарешті з’явилася на Apple iPad
Представлені планшети Samsung Galaxy Tab S11 та Tab S11 Ultra з Dimensity 9400+ та Dynamic AMOLED 2X
Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V
Samsung представила дві нові акустичні системи на IFA 2025