Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів

На виставці IFA 2025 у Берліні Acer представила два нові планшети — Iconia X12 та Iconia X14. Обидва пристрої працюють на Android 15, оснащені яскравими OLED-дисплеями та розраховані на мультимедіа, творчість та повсякденні завдання.

Acer Iconia X12 – легкий планшет з 12,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм (2560×1600 пікселів). Оснащений енергоефективним чіпом MediaTek Helio G99, який забезпечує до 16 годин роботи без підзарядки.

Планшет має 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище до 256 ГБ з можливістю розширення через microSD. Підтримка стілусу та магнітної клавіатури робить X12 зручним для нотаток, малювання та роботи на ходу. Вага – 500 г.

Acer Iconia X14 отримав 14-дюймовий OLED-дисплей (1920×1200 пікселів) та вбудований нейропроцесор (NPU) для прискореної роботи ІІ-функцій. Планшет оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, накопичувачем UFS 3.1 до 256 ГБ, чотирма динаміками, а також підтримкою Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.4. Вага – 910 р.

Обидві моделі оснащені USB-C, підтримкою microSD до 1 ТБ та можуть використовуватись як бездротовий дисплей для ноутбука. Планшети надійдуть у продаж у Європі у першому кварталі 2026 року за ціною:

Acer Iconia X12 – від €369

Acer Iconia X14 — від €310