 

Acer и Новая почта разыгрывают игровые ноутбуки и геймерскую мебель

26.11.25

ACER_NP_KV_2

 

Acer вместе с «Новой почтой» объявили о старте всеукраинской промокампании «Твоя идеальная игра!». В рамках сотрудничества компании представят в Украине экосистему Predator и открывают возможность выиграть один из ее устройств и периферию. В течении акции еженедельно будут определять трех победителей, которым достанутся ноутбук, игровой стол или кресло. Кроме техники, производитель впервые официально представляет на украинском рынке собственную геймерскую мебель.

 

Призы от Acer

 

Центральным призом стал Acer Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-792W) – модель, рассчитанная на высокую нагрузку и работу в условиях многозадачности. Ноутбук построен на процессоре Intel Core Ultra 7 255HX с двадцатью ядрами и заявленной частотой до 5,2 ГГц. За графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 5060 с восемью гигабайтами памяти GDDR7. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 2560×1600 работает на частоте 180 Гц. В устройстве используется система охлаждения AeroBlade 3D пятого поколения, поддерживающая стабильную температуру во время длительных сессий.

 

В розыгрыш включена и мебель, которая дебютирует на украинском рынке. Acer Predator Nexus 332 – электрический игровой стол с покрытием, стилизованным под карбон. Его конструкция позволяет изменять высоту со скоростью 25 миллиметров в секунду, а система Collision Stop реагирует на помехи при движении. Предусмотрены четыре позиции памяти для быстрого переключения между разными сценариями использования.

 

Другим призом есть кресло Acer Predator Rift Go. Модель получила отделку из экокожи и синие декоративные швы, а внутри используется пенный наполнитель. Спинка регулируется в диапазоне от 90 до 135 градусов, установлен газлифт третьего класса. Колеса из полиуретана рассчитаны на тихое передвижение без риска повреждения пола. В комплекте также есть подушки для поддержки шеи и поясницы.

 

Сроки и условия акции

Промокампания продлится с 24 ноября по 21 декабря 2025 года. Еженедельные розыгрыши запланированы на 2, 9, 16 и 23 декабря, а победителей будут определять с помощью random.org.

 

Как принять участие в розыгрыше Acer и Новой почты:

  1. Получайте от 2-х посылок Новой почтой в течение недели (почтомат, отделение или курьером).
  2. Зарегистрируйте номер телефона на официальном сайте: novaposhta.ua/game_acer.
    Больше посылок – больше шансов на выигрыш технологий будущего.

