Acer та Нова пошта розігрують ігрові ноутбуки та геймерські меблі

Acer та Нова пошта розігрують ігрові ноутбуки та геймерські меблі26.11.25
Acer разом із “Новою поштою” оголосили про старт всеукраїнської промокампанії “Твоя ідеальна гра!”. У рамках співробітництва компанії представлять в Україні екосистему Predator та відкривають можливість виграти один із її пристроїв та периферію. Протягом акції щотижня визначатимуть трьох переможців, яким дістануться ноутбук, ігровий стіл або крісло. Крім техніки, виробник вперше офіційно представляє на українському ринку власні геймерські меблі.
Призи від Acer
Центральним призом став Acer Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-792W) – модель, розрахована на високе навантаження та роботу в умовах багатозадачності. Ноутбук побудований на процесорі Intel Core Ultra 7 255HX із двадцятьма ядрами та заявленою частотою до 5,2 ГГц. За графіку відповідає NVIDIA GeForce RTX 5060 із вісьмома гігабайтами пам’яті GDDR7. Екран з діагоналлю 16 дюймів та роздільною здатністю 2560×1600 працює на частоті 180 Гц. У пристрої використовується система охолодження AeroBlade 3D п’ятого покоління, що підтримує стабільну температуру під час тривалих сесій.
У розіграш включені й меблі, які дебютують на українському ринку. Acer Predator Nexus 332 – це електричний ігровий стіл з покриттям, стилізованим під карбон. Його конструкція дозволяє змінювати висоту зі швидкістю 25 міліметрів на секунду, а система Collision Stop реагує на перешкоди під час руху. Передбачено чотири позиції пам’яті для швидкого перемикання між різними сценаріями використання.
Іншим призом є крісло Acer Predator Rift Go. Модель отримала обробку з екошкіри та сині декоративні шви, а всередині використовується пінний наповнювач. Спинка регулюється в діапазоні від 90 до 135 градусів, встановлено газліфт третього класу. Колеса з поліуретану розраховані на тихе пересування без ризику пошкодження статі. У комплекті також є подушки для підтримки шиї та попереку.
Терміни та умови акції
Промокампанія триватиме з 24 листопада до 21 грудня 2025 року. Щотижневі розіграші заплановані на 2, 9, 16 та 23 грудня, а переможців визначатимуть за допомогою random.org.
Як взяти участь у розіграші від Acer та Нової пошти:
- Отримуйте від 2 посилок Новою поштою протягом тижня (поштомат, відділення або кур’єром).
- Зареєструйте номер телефону на офіційному сайті: novaposhta.ua/game_acer.
Більше посилок – більше шансів на виграш майбутніх технологій.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком оснащена акумулятором 1000 мАг Bluetooth Xiaomi колонка
Колонка Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком працює через Bluetooth 5.4, має вбудований мікрофон для розмов
У Google Chrome з’являться вертикальні вкладки Chrome Google браузер
Після перемикання в Google Chrome вкладки будуються стовпчиком вліво, а у верхній частині панелі з’являється кнопка швидкого пошуку
Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком оснащена акумулятором 1000 мАг
У Google Chrome з’являться вертикальні вкладки
ЄС затвердив вимоги до портів USB Type-C
Moto G57 Power оснащений акумулятором 7000 мА·год і коштує лише $170
PlayStation заробила на продажу ігор у Steam понад $1,5 млрд
Acer та Нова пошта розігрують ігрові ноутбуки та геймерські меблі
Блокнот у Windows 11 почне підтримувати таблиці
За стрім S.T.A.L.K.E.R. 2 на росії дають 6 років в’язниці.
Porsche представила повністю електричний Cayenne
Хакери вкрали дані 200 компаній зламавши Salesforce
Black Shark випустила магнітний кулер для смартфонів
Spotify додала інструмент перенесення музики з YouTube Music, Apple Music та інших музичних сервісів
Представлено електричний Audi E SUV Concept потужністю 671 л.