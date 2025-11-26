Acer та Нова пошта розігрують ігрові ноутбуки та геймерські меблі

Acer разом із “Новою поштою” оголосили про старт всеукраїнської промокампанії “Твоя ідеальна гра!”. У рамках співробітництва компанії представлять в Україні екосистему Predator та відкривають можливість виграти один із її пристроїв та периферію. Протягом акції щотижня визначатимуть трьох переможців, яким дістануться ноутбук, ігровий стіл або крісло. Крім техніки, виробник вперше офіційно представляє на українському ринку власні геймерські меблі.

Призи від Acer

Центральним призом став Acer Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73-792W) – модель, розрахована на високе навантаження та роботу в умовах багатозадачності. Ноутбук побудований на процесорі Intel Core Ultra 7 255HX із двадцятьма ядрами та заявленою частотою до 5,2 ГГц. За графіку відповідає NVIDIA GeForce RTX 5060 із вісьмома гігабайтами пам’яті GDDR7. Екран з діагоналлю 16 дюймів та роздільною здатністю 2560×1600 працює на частоті 180 Гц. У пристрої використовується система охолодження AeroBlade 3D п’ятого покоління, що підтримує стабільну температуру під час тривалих сесій.

У розіграш включені й меблі, які дебютують на українському ринку. Acer Predator Nexus 332 – це електричний ігровий стіл з покриттям, стилізованим під карбон. Його конструкція дозволяє змінювати висоту зі швидкістю 25 міліметрів на секунду, а система Collision Stop реагує на перешкоди під час руху. Передбачено чотири позиції пам’яті для швидкого перемикання між різними сценаріями використання.

Іншим призом є крісло Acer Predator Rift Go. Модель отримала обробку з екошкіри та сині декоративні шви, а всередині використовується пінний наповнювач. Спинка регулюється в діапазоні від 90 до 135 градусів, встановлено газліфт третього класу. Колеса з поліуретану розраховані на тихе пересування без ризику пошкодження статі. У комплекті також є подушки для підтримки шиї та попереку.

Терміни та умови акції

Промокампанія триватиме з 24 листопада до 21 грудня 2025 року. Щотижневі розіграші заплановані на 2, 9, 16 та 23 грудня, а переможців визначатимуть за допомогою random.org.

Як взяти участь у розіграші від Acer та Нової пошти:

Отримуйте від 2 посилок Новою поштою протягом тижня (поштомат, відділення або кур’єром). Зареєструйте номер телефону на офіційному сайті: novaposhta.ua/game_acer.

Більше посилок – більше шансів на виграш майбутніх технологій.