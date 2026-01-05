5G в Украине запустят уже в январе05.01.26
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что запуск сетей пятого поколения в Украине произойдет в ближайшее время. По его словам, уже в течение нескольких недель в двух украинских городах начнет работу пилотный проект 5G.
Об этом Федоров рассказал в ходе прямой трансляции в TikTok, посвященной подведению итогов работы Минцифры в 2025 году. Отвечая на вопрос о сроках внедрения технологии, Министр подчеркнул, что процесс идет быстрее, чем ожидают многие. Он сообщил, что уже в январе в двух городах появится пилотные зоны с доступом к 5G, расположенные в центральных частях населенных пунктов.
Другие детали запуска 5G в Украине
Министр также отметил, что развертывание 5G в условиях полномасштабной войны представляет собой сложную задачу. При подготовке запуска нужно учесть работу военной авиации, радарных систем и средств радиоэлектронной борьбы, так как сети пятого поколения используют определенные частотные спектры и требуют технической совместимости. Несмотря на эти ограничения, как утверждает Федоров, необходимые решения уже найдены, что позволяет приступить к запуску в ближайшее время.
Ранее в этом году сообщалось, что полноценное покрытие сетями 5G может охватить часть территории Украины к 2030 году.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
One thought on “5G в Украине запустят уже в январе”
Добавить комментарий
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
5G в Украине запустят уже в январе 5G события в Украине телеком
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что запуск сетей пятого поколения в Украине произойдет в ближайшее время
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB CES Samsung телевизор
Samsung представила 130-дюймовый телевизор Micro RGB, ставший первой моделью такого формата с индивидуальным управлением красными, зелеными и синими микродиодами
5G в Украине запустят уже в январе
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB
Samsung Galaxy A17 5G и Tab A11+ — бюджетные смартфон и планшет
Старт продаж Poco M8 и Poco M8 Pro запланирован на 8 января 2025. Первые 380 покупателей получат подарки
Стало известно какими будут ноутбуки LG gram 2026 года
Устройства ASUS станут дороже
CD Projekt RED продала магазин GOG
ИИ-агенты как следующий этап автоматизации бизнес-процессов
LG представила первый в мире монитор 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, 39” 5K2K OLED и 52” 5K2K
Четверть YouTube Shorts сгенерированы искусственным интеллектом
Nvidia приобрела акции Intel на $5 миллиардов
Honor Win и Win RT — первые игровые смартфоны бренда
Ну в 2 огородах не тяжело 5g сделать.