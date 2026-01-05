5G в Украине запустят уже в январе

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что запуск сетей пятого поколения в Украине произойдет в ближайшее время. По его словам, уже в течение нескольких недель в двух украинских городах начнет работу пилотный проект 5G.

Об этом Федоров рассказал в ходе прямой трансляции в TikTok, посвященной подведению итогов работы Минцифры в 2025 году. Отвечая на вопрос о сроках внедрения технологии, Министр подчеркнул, что процесс идет быстрее, чем ожидают многие. Он сообщил, что уже в январе в двух городах появится пилотные зоны с доступом к 5G, расположенные в центральных частях населенных пунктов.

Другие детали запуска 5G в Украине

Министр также отметил, что развертывание 5G в условиях полномасштабной войны представляет собой сложную задачу. При подготовке запуска нужно учесть работу военной авиации, радарных систем и средств радиоэлектронной борьбы, так как сети пятого поколения используют определенные частотные спектры и требуют технической совместимости. Несмотря на эти ограничения, как утверждает Федоров, необходимые решения уже найдены, что позволяет приступить к запуску в ближайшее время.

Ранее в этом году сообщалось, что полноценное покрытие сетями 5G может охватить часть территории Украины к 2030 году.

