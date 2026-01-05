5G в Україні запустять вже у січні   

5G в Україні запустять вже у січні05.01.26
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що запуск мереж п’ятого покоління в Україні відбудеться найближчим часом. За його словами, вже протягом кількох тижнів у двох українських городах розпочне роботу пілотний проект 5G.
Про це Федоров розповів у ході прямої трансляції в TikTok, присвяченій підбиттю підсумків роботи Мінцифри у 2025 році. Відповідаючи на питання про терміни впровадження технології, Міністр наголосив, що процес йде швидше, ніж очікує багато хто. Він повідомив, що вже у січні у двох містах з’явиться пілотні зони з доступом до 5G, розташовані у центральних частинах населених пунктів. За словами Федорова, цей крок стане першим важливим кроком, після якого технологію будуть поступово масштабувати по всій країні.
Інші деталі запуску 5G в Україні
Міністр також зазначив, що розгортання 5G в умовах повномасштабної війни є складним завданням. Під час підготовки запуску необхідно враховувати роботу військової авіації, радарних систем і засобів радіоелектронної боротьби, оскільки мережі п’ятого покоління використовують певні частотні діапазони і потребують технічної сумісності. Незважаючи на ці обмеження, як стверджує Федоров, необхідні рішення вже знайдено, що дозволяє розпочати запуск найближчим часом.
Раніше цього року повідомлялося, що повноцінне покриття мережами 5G може охопити частину території України до 2030 року.
