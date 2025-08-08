4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos

Компания LG анонсировала CineBeam S (PU615U) — ультракороткофокусный проектор с поддержкой 4K UHD, который стал самым компактным устройством такого типу в ассортименте бренда.

Основные характеристики

Новинка способна проецировать изображение размером от 40 до 100 дюймов, находясь всего в 8,1–39,3 см от стены. Такое решение особенно актуально для помещений с ограниченным пространством.

В устройстве используется трёхканальная RGB-лазерная система, обеспечивающая яркость на уровне 500 ANSI люмен и охват цветового пространства DCI-P3 до 154%. Заявленная контрастность — 450 000:1. Также поддерживаются стандарты HDR10 и режим Filmmaker Mode для более точной передачи авторского замысла при просмотре фильмов.

Программная платформа и звук

Проектор работает на фирменной платформе webOS 24 с доступом к основным стриминговым сервисам, включая Netflix, Disney+ и Apple TV. Также реализована поддержка беспроводной трансляции через AirPlay 2 и MiraCast.

Аудиосистема включает встроенные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Для подключения предусмотрены порты HDMI eARC и два USB-C.

Габариты и цена

Компактные размеры — 15,3 × 15,3 × 10,3 см — позволяют органично вписать проектор в любой интерьер.

На данный момент LG CineBeam S доступен для предзаказа в Южной Корее, Австралии и Канаде. В ближайшее время он поступит в продажу и в Великобритании по цене £1099.