4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos08.08.25
Компания LG анонсировала CineBeam S (PU615U) — ультракороткофокусный проектор с поддержкой 4K UHD, который стал самым компактным устройством такого типу в ассортименте бренда.
Основные характеристики
Новинка способна проецировать изображение размером от 40 до 100 дюймов, находясь всего в 8,1–39,3 см от стены. Такое решение особенно актуально для помещений с ограниченным пространством.
В устройстве используется трёхканальная RGB-лазерная система, обеспечивающая яркость на уровне 500 ANSI люмен и охват цветового пространства DCI-P3 до 154%. Заявленная контрастность — 450 000:1. Также поддерживаются стандарты HDR10 и режим Filmmaker Mode для более точной передачи авторского замысла при просмотре фильмов.
Программная платформа и звук
Проектор работает на фирменной платформе webOS 24 с доступом к основным стриминговым сервисам, включая Netflix, Disney+ и Apple TV. Также реализована поддержка беспроводной трансляции через AirPlay 2 и MiraCast.
Аудиосистема включает встроенные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Для подключения предусмотрены порты HDMI eARC и два USB-C.
Габариты и цена
Компактные размеры — 15,3 × 15,3 × 10,3 см — позволяют органично вписать проектор в любой интерьер.
На данный момент LG CineBeam S доступен для предзаказа в Южной Корее, Австралии и Канаде. В ближайшее время он поступит в продажу и в Великобритании по цене £1099.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski Motorola дизайн смартфон
Motorola официально представила лимитированную коллекцию The Brilliant Collection, в которую вошли обновлённый складной смартфон motorola razr и наушники moto buds loop
4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos LG проектор
Компания LG анонсировала CineBeam S (PU615U) — ультракороткофокусный проектор с поддержкой 4K UHD
Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski
4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos
Samsung One UI 8.0 — подробности про оболочку для Android 16
Xiaomi сменила дизайн логотипа Redmi. Теперь капсом
Уязвимость Google позволяла удалять любые страницы из поиска. И этим воспользовались
Ноутбуки Lenovo Legion 5 и LOQ 15 с OLED, RTX 5070 уже продаются в Украине по цене от 51 тыс. грн
Прибыль от аккумуляторов Panasonic выросла на 47%, но торговые ограничения США все испортят
Монитор AOC Agon Pro CS24A получил дизайн в стиле Counter Strike 2
ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus имеет запас хода 60 км