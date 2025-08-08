4K-проектор LG CineBeam S має підтримку Dolby Atmos08.08.25
Компанія LG анонсувала CineBeam S (PU615U) – ультракороткофокусний проектор з підтримкою 4K UHD, який став найкомпактнішим пристроєм такого типу в асортименті бренду.
Основні характеристики
Новинка здатна проектувати зображення розміром від 40 до 100 дюймів, перебуваючи всього за 8,1-39,3 см від стіни. Таке рішення є особливо актуальним для приміщень з обмеженим простором.
У пристрої використовується триканальна RGB-лазерна система, що забезпечує яскравість на рівні 500 ANSI люмен та охоплення колірного простору DCI-P3 до 154%. Заявлена контрастність – 450000:1. Також підтримуються стандарти HDR10 та режим Filmmaker Mode для більш точної передачі авторського задуму під час перегляду фільмів.
Програмна платформа та звук
Проектор працює на фірмовій платформі webOS 24 з доступом до основних стрімінгових сервісів, включаючи Netflix, Disney+ та Apple TV. Також реалізовано підтримку бездротової трансляції через AirPlay 2 та MiraCast.
Аудіосистема включає вбудовані стереодинаміки за допомогою Dolby Atmos. Для підключення передбачені порти HDMI eARC та два USB-C.
Габарити та ціна
Компактні розміри – 15,3×15,3×10,3 см – дозволяють органічно вписати проектор у будь-який інтер’єр.
На даний момент LG CineBeam S доступний для замовлення в Південній Кореї, Австралії та Канаді. Найближчим часом він надійде у продаж і у Великій Британії за ціною £1099.
