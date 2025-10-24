40% новых игр в Steam не заработали и $100, не окупив даже размещения на платформе24.10.25
В 2025 году у Steam вышло почти 13 тысяч игр, однако для большинства из них все закончилось тихо и безуспешно – продажи оказались минимальными, а разработчики не смогли вернуть даже базовую плату за публикацию.
Польский разработчик Артур Смеровский, автор пошаговой версии RPG Soulash и ее продолжения Soulash 2, опубликовал аналитику Gamalytic, которая показывает тревожную картину инди-рынка. Согласно данным, около 40% всех новых релизов 2025 года (12 732 игры) заработали менее $100, около двух третей — меньше $1000, и только 8% смогли преодолеть отметку в $100 тысяч.
При этом Steam все еще использует региональные цены по курсу 2022 года, что делает многие тайтлы дороже для покупателей из некоторых стран.
Статистика игр в Steam
Согласно данным Gamalytic, 30% менее прибыльных проектов принесли в среднем всего $37, а 47,4% игр продались в количестве менее 100 копий. Еще 28% — от 100 до 1000 экземпляров. Таким образом, большинство разработчиков не смогли даже отбить $100, которые Steam взимает за публикацию новой игры. Эта сумма возвращается только если проект зарабатывает хотя бы $1000 валового дохода, чего созревают далеко не все.
Gamalytic уточняет, что не имеет доступа к внутренней статистике Valve, поэтому цифры могут иметь погрешность до 50%, однако общая тенденция очевидна – рынок инди-игр перенасыщен, а видимость и продажи стремительно падают.
Необходимо учитывать, что часть этих проектов — бесплатные игры без монетизации, включая фанатские и экспериментальные работы. Тем не менее, данные демонстрируют масштаб «игры в никуда»: большинство создателей выпускают свои проекты ради самого факта релиза, а не ради прибыли. Даже несмотря на то, что все больше игр создается с помощью ИИ, снижая затраты, затраченное время, ресурсы и усилия чаще всего не окупаются совсем.
